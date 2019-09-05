حار رطب على أغلب الأنحاء.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

5 سبتمبر، 2019
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تضمن تفاصيل وتوقعات الخبراء لأحوال الطقس اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يسود ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

أما عن الرؤية فإنها تقل صباحًا في ظل تكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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أما فيما يخص حالة البحرين ، فقد أضاف الخبراء في نشرتهم أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 5 سبتمبر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 22 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 22 36

السويس 23 35

العريش 23 31

رفح 23 31

رأس سدر 24 34

نخل 22 34

نويبع 28 35

طابا 25 33

كاترين 18 31

الطور 27 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 27 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 40

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 28 36

ابو رماد 29 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33

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