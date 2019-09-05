أزمة قلبية أثناء القيادة.. تفاصيل وفاة عبد الله نجل محمد مرسي

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توفي عبدالله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في أثناء قيادته السيارة، حيث كشف محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي عبد المنعم عبد المقصود، تفاصيل وفاة عبد الله، فقد أكَّد أنه توفي فجأة عقب توقف عضلة قلبه، حينما كان يقود سيارته.

وأضاف محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في تصريحات صحفية، أنَّ نجل محمد مرسي كان يقود سيارته وبرفقته أحد أصدقائه، والذي تمكَّن من إيقاف السيارة عندما تعرض عبد الله إلى الأزمة في الطريق، مشيرًا إلى أنَّ لفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه إلى الأزمة.

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وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، أنَّه يُنهي إجراءات الدفن من مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، وأنَّه حتى الآن لم يجلاى تحديد المكان الذي سيُدفن فيه عبد الله وكذا لم يحدد بعد وقت تشييع جثمانه.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إخلاء سبيل عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق بكفالة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه عقب التحقيق معه عدة ساعات، في اتهامه بنشر أخبارٍ وبياناتٍ كاذبة.

وفى وقت سابق توفي الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية والتخابر، حيث طلب محمد مرسي الكلمة من القاضي فسمح له، وفي أعقاب رفع الجلسة، أصيب مرسي بنوبة إغماء وتُوفي إثرها.