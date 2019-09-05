الأرصاد الجوية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف

5 سبتمبر، 2019
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الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
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صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، أن الدولة المصرية تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين اليوم الخميس غداً الجمعة، لفت إلى أن الطقس يكون معتدلاً على المدن والمناطق بالسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على محافظة القاهرة وعلى محافظات الوجه البحري، ومحافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “8 الصبح”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “dmc”، أن نسب الرطوبة أقل من شهر أغسطس السابق لعام 2019، والشبورة خفيفة لكن هناك تشتت خلال ساعات الصباح الباكر بسبب وجود هواء خفيف.

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وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، “نحن قاربنا على حلول فصل الخريف، ودرجات الحرارة سوف تنخفض بشكل تدريجي، سوف يكون انخفاض درجات الحرارة مع بداية الأسبوع القادم قد تصل يوم السبت القادم درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية.

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