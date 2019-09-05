التموين تعلن صرف 30% من مقررات شهر سبتمبر لأصحاب بطاقات الدعم

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صرحت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن انتظام عمليات صرف السلع التموينية المدعمة إلى أصحاب بطاقات التموين، وذلك ضمن قيام الوزارة بالعمل على صرف مقررات الدعم السلعي لشهر سبتمبر الراهن لعام 2019، من خلال بقالي التموين، وكافة منافذ التوزيع.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال البيان الصادر عنها اليوم الخميس، أنه قد تم صرف ما يقرب من نسبة 30% حتى الوقت الراهن، من مقررات شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، وقد تم صرف السلع بقيمة الدعم السلعي المخصص لكل مواطن مقيد في بطاقات التموين، بقيمة 50 جنيهاً مصرياً للفرد.

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وقد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة جديدة عالمية للعام المالي الراهن رقم ” 4″، من أجل شراء زيت الطعام، على أن يتم هذا الزيت على بطاقات التموين، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى المشاركة في تلك المناقصة، اليوم الخميس، بشرط أن تكون فترة وصول زيت الطعام عبر فترتين، الفترة الأولى من يوم 10 حتى يوم 25 من شهر أكتوبر القادم لعام 2019، والفترة الثانية من 25 من شهر أكتوبر القادم حتى العاشر من شهر نوفمبر القادم لعام 2019.

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