التموين تعلن صرف 30% من مقررات شهر سبتمبر لأصحاب بطاقات الدعم

5 سبتمبر، 2019
168
التموين تعلن عن صرف 30% من مقررات شهر سبتمبر لأصحاب بطاقات الدعم
التموين تعلن عن صرف 30% من مقررات شهر سبتمبر لأصحاب بطاقات الدعم
Advertisements

صرحت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن انتظام عمليات صرف السلع التموينية المدعمة إلى أصحاب بطاقات التموين، وذلك ضمن قيام الوزارة بالعمل على صرف مقررات الدعم السلعي لشهر سبتمبر الراهن لعام 2019، من خلال بقالي التموين، وكافة منافذ التوزيع.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال البيان الصادر عنها اليوم الخميس، أنه قد تم صرف ما يقرب من نسبة 30% حتى الوقت الراهن، من مقررات شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، وقد تم صرف السلع بقيمة الدعم السلعي المخصص لكل مواطن مقيد في بطاقات التموين، بقيمة 50 جنيهاً مصرياً للفرد.

Advertisements

وقد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة جديدة عالمية للعام المالي الراهن رقم ” 4″، من أجل شراء زيت الطعام، على أن يتم هذا الزيت على بطاقات التموين، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى المشاركة في تلك المناقصة، اليوم الخميس، بشرط أن تكون فترة وصول زيت الطعام عبر فترتين، الفترة الأولى من يوم 10 حتى يوم 25 من شهر أكتوبر القادم لعام 2019، والفترة الثانية من 25 من شهر أكتوبر القادم حتى العاشر من شهر نوفمبر القادم لعام 2019.

أقرا المزيد  أسعار السلع التموينية في سبتمبر 2019

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

توك توك
5 سبتمبر، 2019
177

رئيس الوزراء يوجه بإحلال “التوك توك” بالميني فان

الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
5 سبتمبر، 2019
167

الأرصاد الجوية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف

مقتل 6 عناصر إرهابية بمواجهات أمنية في الواحات البحرية
5 سبتمبر، 2019
166

مقتل 6 عناصر إرهابية بمواجهات أمنية في الواحات البحرية

5 سبتمبر، 2019
2٬750

أزمة قلبية أثناء القيادة.. تفاصيل وفاة عبد الله نجل محمد مرسي

حالة الطقس اليوم
5 سبتمبر، 2019
172

حار رطب على أغلب الأنحاء.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يتوقف على بعض الشروط.. تعرف عليها
4 سبتمبر، 2019
171

القوى العامة بالقليوبية توفر 813 فرصة عمل برواتب تصل لـ 2000 جنيه

4 سبتمبر، 2019
167

“الأعلى للإعلام” يعلن تفاصيل الكود الخاص بتغطية الحوادث الإرهابية

البنك المركزي المصري
4 سبتمبر، 2019
195

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أول إجراء قضائي ضد الفنان محمد علي بعد الفيديو المسيء للدولة المصرية
4 سبتمبر، 2019
2٬543

أول إجراء قضائي ضد الفنان محمد علي بعد الفيديو المسيء لمصر

4 سبتمبر، 2019
173

“الصحة” تؤكد على سلامة ألبان الأطفال المستوردة الموجودة بالسوق المصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق