مقتل 6 عناصر إرهابية بمواجهات أمنية في الواحات البحرية

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لقى اليوم 6 من العناصر الإرهابية مصرعهم بمواجهات مع رجال الأمن المصري، في إحدى المناطق داخل العمق الصحراوي في نطاق الواحات البحرية، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية خلال البيان الصادر عنها اليوم.

وقد أوضحت المعلومات التي توافرت لدى قطاع الأمن الوطني المصري، عن تواجد مجموعة من عناصر الإرهاب الهاربة في إحدى المناطق داخل العمق الصحراوي، وبالتحديد في نطاق الواحات البحرية، وقد قامت تلك العناصر الإرهابية باتخاذ خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن العناصر الأمنية، لتنطلق في تنفيذ مخططاتها الإرهابية التخريبية.

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وقد قامت قوات الأمن المصري بمداهمة المنطقة المذكورة، فجر اليوم الخميس، وقد أطلقت العناصر الإرهابية النيران تجاه القوات الأمنية، مما دفع القوات الأمنية للتعامل مع مصدرها، مما أسفر عن مصرع 6 من العناصر الإرهابية عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، وكميات من الطلقات.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ مواجهتها التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف تقويض الأمن المصري والاستقرار، في إطار ملاحقة القوات الأمنية العناصر الإرهابية الهاربة، والساعية من أجل تنفيذ عمليات عدائية داخل أراضي الدولة المصرية، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

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