مستند.. ننشر التقرير الطبي لوفاة عبدالله محمد مرسي عيسى العياط

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أصدرت اليوم الخميس “مستشفى الواحة”، القائم في منطقة الهرم، التقرير الطبي المبدئي الخاص بوفاة عبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي عيسى العياط، والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد أن قدم إلى المستشفى وهو مصاباً توقف في عضلة القلب، والجهاز التنفسي.

وأوضحت التقرير الصادر عن مستشفى الواحة، أن المتوفى، وهو “عبدالله محمد مرسي عيسى العياط”، كان يتناول عقاقير من نوعية “البنزوديازيبين”، وأضاف التقرير أن عضلة القلب، والجهاز التنفسي قد توقف تماماً عن العمل في تمام الساعة 10:15 دقيقة، حيث تم الإعلان عن وفاة عبدالله محمد مرسي عيسى العياط.

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تفاصيل وفاة وعزاء عبد الله محمد مرسي

أعلن محامي أسرة عبدالله محمد مرسي عيسى العياط نجل الرئيس المصري الراحل، والذي توفي مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية، أنه سوف يتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل القائمة في مدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن فيها والده خلال شهر يونيو السابق لعام 2019.

وأضاف المحامي الأسرة خلال تصريحات صحفية له، إن إجراءات دفن عبدالله محمد مرسي عيسى العياط، في مقابر الوفاء والأمل القائمة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، سوف تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك من أجل تأمين الجنازة، والمنطقة المحيطة بالمقابر.

وأكد المحامي، إنه من المتوقع أن يتم تشيع جثمان عبدالله محمد مرسي عيسى العياط فجر اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية من أجل العمل على تأمين جنازة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي عيسى العياط، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته له بقضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خلال 17 من شهر يونيو السابق لعام 2019.

ومن المتوقع إن تسمح سلطات الأمن المصرية بحضور أسامة شقيق عبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي عيسى العياط، والذي يقضي عقوبة الحبس بحضور جنازة شقيقة.

وكشف المحامي أسرة الرئيس الراحل عبدالمنعم عبدالمقصود، عن تفاصيل وفاة عبدالله محمد مرسي عيسى العياط، وأكد أن الوفاة حدثت فجأة عندما توقفت عضلة القلب، بينما كان يقود عبدالله سيارته.

وأضاف المحامي، أن عبدالله كان برفقة خلال هذا الوقت أحد أصدقائه، والذي تمكن من إيقاف السيارة لحظة توقف عضلة قلب عبدالله، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وأكد محامي الأسرة، على أنه خلال الوقت الراهن يعمل على إنهاء إجراءات الدفن عبدالله محمد مرسي عيسى العياط، في مستشفى الواحة القائمة في منطقة حدائق الأهرام.

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