رئيس الحكومة يوجه بإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة على غرار التاكسي الأبيض

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وجّه رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء ببرنامج من أجل استبدال، وإحلال “التوك توك” بسيارات مرخصة وآمنة، مثل “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود، على أن تقوم وزارة المالية المصرية والجهات المعنية بتنبي العمل على تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم خلال الفترة السابقة في العمل على استبدال السيارات التاكسي القديمة بسيارات التاكسي الأبيض الحديثة.

جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، واللواء ألبير زكي بالإدارة العامة للمرور، وبالإضافة إلى حضور مسؤولين بالجهات المعنية بالدولة المصرية.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنّ البرنامج سوف يكون له مردود إيجابي بوجه عام، في حالة إذا توفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية إلى المواطنين المصريين، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل من خلال البرنامج.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على موافقته على البدء بالبرنامج، لما له من العديد آثار الإيجابية، وأشار الوزير إلى أنّ هناك وحدة بالفعل بوزارة المصرية قد تولت مشروع إدارة التاكسي مسبقاً، ومستعدون من أجل البدء في العمل على تنفيذ البرنامج الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي قد وجّه بعقد اجتماع قريباً مع مصنعي “التوك توك”، من أجل البدء في تحويل خطوط إنتاج التوك توك إلى سيارات “الميني فان” على سبيل المثال، خصوصاً أنّه تم التعاون معهم مسبقاً من أجل خفض إنتاجهم من مركبات “التوك توك”، تمهيداً لتنفيذ برنامج الإحلال والاستبدال.

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