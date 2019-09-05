رئيس الوزراء يوجه بإحلال “التوك توك” بالميني فان

5 سبتمبر، 2019
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توك توك
توك توك
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على غرار ما حدث سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “الميني فان” تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبني وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ البرنامج.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير بوجه عام، إذ توفر وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفيره الآلاف من فرص العمل.

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جاء ذلك القرار في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء وحضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء ألبير زكي في الإدارة العامة للمرور، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد محمد معيط موافقته على البدء في البرنامج لما له من آثار إيجابية، كما أنّ هناك وحدة بالفعل في الوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا وتستعد الان للبدء في تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء.

ووجه مدبولي بعقد اجتماع قريبا مع مصنعي “التوك توك”، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات “الميني فان” على سبيل المثال، خاصة أنّه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات “التوك توك”، حسبما أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

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