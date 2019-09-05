يختصر الوقت والمسافة ويوفر الوقود.. تفاصيل محور ترعة الزمر بالجيزة

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يقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان حاليًا، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محور ترعة الزمر، بمحافظة الجيزة، وذلك على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة، بطول 12 كيلومتر.

ووفقًا لوزارة الإسكان، فإن المحور حيز التنفيذ الآن يتقاطع مع (شارع مستشفى الصدر – شارع الثلاثيني – شارع خاتم المرسلين – شارع الهرم – شارع فيصل – محور صفط اللبن – شارع جامعة الدولة العربية – شارع ناهيا – محور 26 يوليو – شارع مطار إمبابة)، ويجرى حاليًا العمل على تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كيلومتر، وذلك بعد أن تم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازي بطول هذا القطاع الذي يشكل رابطًا بين دائري المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر – خاتم المرسلين – الثلاثيني – الهرم – فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

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ويتضمن المشروع الذي يجرى تنفيذه حاليًا إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية في كل اتجاه، فضلًا عن تطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي بالمناطق التي يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها.

ويستهدف المشروع حل عدد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية، بطريقة تخفف من عبء الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، كما يعتبر المحور استكمالًا للطريق الدائري حول مدينة الجيزة بالتكامل مع محور المريوطية والقوس الغربي من الطريق الدائري.

ويوفر محور ترعة الزمر أيضًا مداخل جديدة لمدينة الجيزة، والتي تفتقر إلى قلة مداخل الربط مع محافظة القاهرة، مما يؤدي إلى توفير زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، كما يعتبر المحور طريقًا دائريًا حول محافظة القاهرة يهدف إلى تقليل الوقت والمسافة من استخدام القوس الغربي للطريق الدائري، كما يوفر المحور نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يساهم في توفير استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وخفض التلوث.