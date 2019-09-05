500 ميجا إنترنت مجانية تعويض “أورانج” لعملائها عن انقطاع الخدمة الاثنين الماضي

6 سبتمبر، 2019
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شركة أورانج
شركة أورانج
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قامت شركة أورانج مصر بإرسال رسائل نصية لعملائها لتعتذر خلالها عن العطل الذي حدث لبعض خدماتها يوم الاثنين الماضي، وذكرت الشركة في الرسالة النصية حصول عملائها على 500 ميجا بايت مجانًا صالحة للاستخدام حتى نهاي اليوم.

وأوضحت الشركة في الرسالة النصية التي أرسلتها لعملائها “استمتع بـ 500 ميجا إنترنت هدية من أورانج صالحة للاستخدام حتى نهاية اليوم، اعتذارًا منا عن أداء الشبكة يوم الاثنين نتيجة قطع مزدوج في كابلات الفايبر غير المملوكة لأورانج”.

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وكان عطل حدث يوم الاثنين الماضي أصاب شبكة أورنج ،وأرجعت الشركة سببه على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى انقطاع في كابل فايبر تابع للشركة المصرية للاتصالات، وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات من خلال مصدر مسئول في تصريحات صحفية، أن الشركة المستأجرة هي المسؤولة عن مهمة تأمين الكابلات وتوفير مسارات بديلة.

وتعرضت شركة فودافون لمثل هذا الموقف خلال شهر يونيو الماضي، حيث تعطلت شبكتها لأكثر من 10 ساعات، الأمر الذي جعلها ترسل رسائل اعتذار لعملائها وتعويضهم بإنترنت مجاني، لتفاجئ الشركة بعد ذلك بفرض غرامة بقيمة 10 ملايين جنيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نتيجة تعطل خدماتها.

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