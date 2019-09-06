إحلاله بسيارات آمنة.. الحكومة تنفذ خطة للقضاء على “إزعاج التوك توك”

6 سبتمبر، 2019
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ووالواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي بالإدارة العامة للمرور، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، حيث كلف رئيس الوزراء في الاجتماع، ببدء برنامج استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة “ميني فان”.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، إنَّ الحكومة ستشتري “التوك توك” من أصحتبه وستوفر لهم سيارة آمنة ومرخصة، حيث ستخصم ثمن “التوك توك” من سعر السيارة التي ستوفر لهم بقرضٍ ميسرٍ، مشيرًا إلى أنَّ ما تقوم به الحكومة مع “التوك توك” أشبه بمشروع إحلال التاكسي القديم بآخر جديد “التاكسي الأبيض”، وكذا مشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنَّ المهندس مصطفى مدبولي كلَّف بعقد اجتماع مع مُصنعي “التوك توك” لبدء تحويل خطوط إنتاجهم إلى سيارات “ميني فان”، وذلك في خطوة من أجل تخفيض إنتاجهم لمركبات “التوك توك”، تمهيدًا لتنفيذ برنامج “الاستبدال والإحلال”.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يوافق مبدأيًا على تنفيذ هذا البرنامج لأن تفعيله سيكون له آثار إيجابية، مشيرًا إلى أنَّ هناك وحدة بالفعل في الوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، وإنها على استعداد لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وبدوره أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن ما تقوم به الحكومة من استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة “ميني فان”، يؤكد أنها تسعى دائما للوفاء بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف، والذي ناقشته اللجان النوعية في مجلس النواب أكثر من مرة، مضيفا أنَّ طلبات الإحاطة التي ناقشها أعضاء مجلس النواب بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات “التوك توك” من دون تراخيص ودون رقابة من الدولة كاملة عليها.

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