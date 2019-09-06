لخلافات سابقة.. سائق وشقيقه يشعلان النار في عامل بالشرقية

والد المجني عليه: السائق وشقيقه اتهامهما نجلي بسرقة دابة لهما

6 سبتمبر، 2019
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لخلافات بين زوجاتهما في الشرقية، أشعل سائق النيران بمساعدة شقيقه في أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، حيث تعدت زوجة المتهم الأول بالضرب على زوجة المجني عليه، وألقي القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم ضدهم، وجارٍ عرضهم على النيابة.

كان مركز شرطة الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارًا باعتداء أحد الأشخاص على آخر وأشعل النار فيه في قرية “بهنباي”، وتبين من الفحص إصابة عامل بحروق متفرقة في الجسم، وجرى نقله المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وقال والد المصاب وزوجته، في أثناء الإدلاء بأقوالهما، إن مشاجرة نشبت بين ابنه وسائق وشقيقه وزوجة المتهم الأول “السائق”، وذلك لوجود خلافات سابقة بسبب اتهامهم لنجله بأنه سرقة “دابة” لهم، وعلى إثرها قام السائق وشقيقه بإشعال النيران في المجنى عليه، ما تسبب في حدوث إصابته “حروق متفرقة بالجسد”، واتهمت زوجة المُصاب المشكو في حقها “زوجة السائق” بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث ما بها من إصابات.

ويمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبسؤال الأول “السائق” اعترف بارتكابه الواقعة بسبب الخلافات ذاتها، وتبين إصابته بحرق في الساعد الأيمن في أثناء ارتكابه الواقعة، كما اعترفت زوجته بالتعدي على زوجة المجني عليه بالضرب، وإحداث من بها من إصابات، فيما أنكر شقيق المتهم الأول صلته بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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