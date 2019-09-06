مباحثات مصرية حول اقتراض 750 مليون دولار لتشغيل المتحف المصري الكبير

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قام وزير الآثار المصري خالد العناني، بعقد مباحثات مع السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، حول إمكانية مساهمة اليابان في الدعم الفني لتشغيل المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه من خلال تقديم قرضين ميسرين.

وكشف بيان الآثار أمس، الخميس، أن الجانبان المصري والياباني قاما بمناقشة إمكانية تقديم الجانب الياباني الدعم الفني لتشغيل المتحف بعد افتتاحه، وذلك عن طريق تقديم قرضين ميسرين بمبلغ تقدر قيمته بأكثر من 750 مليون دولار.

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وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بالتزامن مع قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف وافتتاحه خلال الربع الأخير من عام 2020.