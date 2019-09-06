“الإسكان” تٌعلن عن أكبر قرعة للأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة

6 سبتمبر، 2019
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الإسكان: سيتم طرح وحدات سكنية بمشروع دار مصر خلال شهرين
مشروعات سكنية
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كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن الوزارة بصدد الإعلان عن أكبر قرعة للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة.

ومن جهته صرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن سيتم طرح عدد من قطع الاراضي في المدن الجديدة موضحًا أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزاً، وقطع أراض بمشروع “بيت الوطن”، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع “بيت الوطن”.

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ولفت الجزار إلى أن أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع”سكن مصر” بمدن: المنيا الجديدة، “ناصر” غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديد.
هذا بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع “JANNA”، بمدن (الشيخ زايد – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة)، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع “بيت الوطن”، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.

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