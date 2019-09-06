طريقة للتحصين من الحسد والسحر.. اعرفها

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أجاب الشيخ السيد عرفة عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي، على سؤال ورد إليه بشأن الحسد والسحر وكيفية حماية النفس منهما، موضحا أنَّه توجد أشياء بسيطة علمها لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لتحصيننا من الحسد والسحر.

وقال عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي، إنَّ أول الأمر أذكار الصباح والمساء، فعن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: “سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ”.

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وأكد أنه ينبغي علينا أن نقرأ آية الكرسي، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، علمنا أنَّ من قرأها في ليله لا يقربه شيطان حتى يُصبح، موضحًا أنه يجب علينا أن نداوم على قراءة سورة البقرة في المنزل، لأن الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، قال: ” اقرؤوا البقرة فإنها تبعدنا عن السحرة”. كما شدد على مداومة الدعاء، فقد جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قوله “ادعوا فإن الدعاء ينفع مما ينزل ومما لا ينزل”.