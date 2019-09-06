“الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهر اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتنبر، بيانًا تضمن توقعات الخبراء لحالة الجو وأجواء الطقس، غدًا السبت على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وأضاف الخبراء في نشرتهم انه ستقل الرؤية فى ظل تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مرسى مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.