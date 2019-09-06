تفاصيل مشروع الحكومة لإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة

6 سبتمبر، 2019
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التوكتوك
التوكتوك
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا ضم كلا من وزير المالية و وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسؤولو الجهات المعنية.
للبدء في برنامج استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة.

وخلال الاجتماع ذكر رئيس الوزراء أن عصر استخدام التوك توك سوف ينتهي قريبا، حيث قال “سينتهي استخدامه ويتحول لخردة”، يؤكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك “وده شيء شبيه بمشروع التاكسي الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار”، وجاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر شاشة “النهار” .

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ومن جهته لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريبًا مع مصنعي “التوك توك”، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات “الميني فان” على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات “التوك توك”، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدة لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وعلق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لديها الأن توجه نحو استبدال وإحلال ما يسمى بمركبات “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، يؤكد وفاءها بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف والذي تمت مناقشته في العديد من اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأضاف “السجيني”، في تصريحاته للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، أن طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها بالبرلمان بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات التوك توك بدون تراخيص وبدون رقابة من الدولة كاملة عليها، إضافة للعديد من الآفات التي نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق.

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