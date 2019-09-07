انقطاع الكهرباء عن 15 منطقة بمحافظة الأقصر.. تعرف عليها

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أعلنت شركة كهرباء الأقصر، أن مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، سوف تشهد فصل وقطع للتيار الكهربائي في عدد 15 منطقة وقرية بمواعيد مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة للمحولات والمحطات لخدمة المواطنين خلال فصل الشتاء وذلك برعاية هندسة كهرباء إسنا.

وتتقدم الشركة بالإعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، مناشدةً جميع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

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وأوضحت شركة هندسة كهرباء إسنا، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحاً حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة، وذلك عن المناطق الآتية “شارع البحر – الإدارة الصحية – مركز الشرطة – مجلس مدينة إسنا”، وفي منطقة غرب إسنا سيتم فصل الكهرباء من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن القرى الآتية” توماس 1 – توماس 2 – توماس الوسطى – احمد سعيد – باويل – الزنيقة – ابو زعفة – توماس 3- الدابودية – قرية 4 – أصفون الجزء الغربي”، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.