بالمستندات.. إيقاف 3 إعلاميين من الظهور على قنوات التليفزيون

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أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، النقيب، اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، قرارًا بإيقاف 3 إعلاميين من الظهور على شاشة التليفزيون، بعدما تبين أنهم لم يتم قيدهم بجداول النقابة، ولم يحصلوا على أي تصاريح.

حيث ذكر نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، إن النقابة مستمرة في أداء دورها في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق هو تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية في الشعب الخمسة “الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج”.

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وبالفعل أخطرت انقابة النيابة والتي قررت بدورها إيقاف كلا من أحمد محمد المغربل وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم، وأحمد حمزة عبد الحميد وشهرته أحمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم، ووليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد قرار المجلس بمنع ظهور السابق أسماؤهم عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين اوضاعهم تطبيقا لنص المادتين (19)،(2) من قانون نقابة الاعلاميين.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى لمجلس النقابة فمنذ إنشاء نقابة الإعلاميين وهي تقوم في دورها في ضبط المشهد الإعلامي واستبعاد جميع الدخلاء ومن يسئ للمهنة، وبالفعل قد أوقفت من قبل كلا من الإعلامي تامر أمين والإعلامية ريهام سعيد.

حيث قررت نقابة الإعلاميين، وقف الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج “آخر النهار”، عن ممارسة النشاط الإعلامي، لعدم حصوله على تصريح مزاولة المهنة، وعدم قيده في جداول النقابة، بالمخالفة للقرار رقم 93 لسنة 2016.

وبالفعل قام المجلس برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بإخطار قناة النهار بمنع تامر من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفاته المهنية والقانونية.

وجاء هذا القرار على خلفية تصرف سابق صدر من الإعلامي تامر أمين في حلقته مع الدكتورة رانيا علواني العضو البرلماني وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ما دفع المجلس القومي للمرأة للتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج “أخر النهار” الذي يقدمه “أمين” على قناة النهار.

حيث تضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علواني بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية، من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية.

وأصدر “الأعلى للإعلام” بيانًا حول الواقعة أشار فيه أنه إلى جانب الإساءة التى وجهها تامر أمين إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.

والحالة الثانية كانت إيقاف نقابة الإعلاميين للإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا، بعد أن سخرت وتهكمت على مرضى السمنة ووصفتهم بالأموات، وأصدر المجلس القرار خلال اجتماعه امنذ عدة ايام بإيقافها وذلك بعد مناقشة التوصيات التى أعدتها لجنة الشكاوى بعد الانتهاء من التحقيق معها فى الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة بسبب اهانة السيدات الذين يعانون من السمنة.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد، في واقعة إهانتها للمصابين بالسمنة المفرطة والأشخاص البدينة، كما قدم المجلس القومي للمرآة، ولجنة الرصد والمتابعة، عدة بلاغات في الإعلامية للتحقيق معها، وبالفعلى اتخذ المجلس قرار بمنع ظهورها إعلاميًا لمدة عام.

وياتي ذلك بعدما إحالت نقابة الإعلاميين ريهام سعيد، مقدم برنامج صبايا،ريهام إلى النيابة العامة، وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة بتوجيه إساءة إلى المصابين بالسمنة المفرطة.

كما أنه في وقت سابق، أصدرت إدارة شبكة قنوات الحياة، بيانا ذكرت فيه أنه تقرر وقف برنامج “صبايا الخير”، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة بسبب “السمنة”.

وأضاف البيان، “كما تؤكد شبكة قنوات الحياة على أنها تحترم كافة مشاهديها، وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها”.

