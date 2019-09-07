عاجل| الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 3 متهمين بقتل قاضي في المنوفية

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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بإلقاء القبض على ثلاث متهمين في واقعة محاولة اغتيال قاضي، وعضو مجلس نادي قضاة المنوفية، وذلك عقب ظهورهم فى فيديو أمام منزل القاضي.

وكانت التحقيقات الأولية كشفت ظهور المتهمين خلال مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة أمام منزل القاضي، حيث جاء ذلك بعد تكثيف التحريات بشأن الواقعة.

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وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

تفاصيل محاولة الاغتيال

وكان المستشار أحمد رضا عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية تعرض لمحاولة اغتيال منذ قليل.

وتم الاطلاع على الفيديوهات التي توثق لحظة محاولة الاغتيال من قبل بعض من وصفهم القاضي “بمن يحاولون تهديده مرارًا”.

وجاء في نص ما كتبه القاضي الآتي:“الحمد الله الذي نجاني من محاولة قتلي أسفل منزلي وبصحبتي الدكتور أحمد رأفت أبو السعود جاري، من اثنين ملثمين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا أعيرة نارية من طبنجة 9م الذي عثر على فوراغ طلقاتها عقب ذلك.

وأضاف:”أثناء وجود بعض شباب المنطقة قاموا بالصراخ وتحذيري كما هو موضح بكاميرات المراقبة، مما دعاني أنا ومن كان بصحبتي إلى الانبطاح أرضًا تفاديًا الطلقات، إلا أن الحمد الله إصابة بالكتف من أثر طلقات”.

وتابع: “أتوجه برسالة لكل من تسول له نفسه أو يساعده أو يحرضه على إيذاء الغير اتقِ الله، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، واعلم بأنني لن أسكت عن حقي حتى لو انقلبت الأرض رأسًا على عقب، رغم تهدايدتكم الصبيانية ومهما بلغتم من مناصب وتذكروا أن الله موجود”.