عن وفاة عالم مصري بالمغرب.. رئيس الرقابة النووية: لا تستبقوا التحقيقات

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صرح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان، إن وفاة الدكتور العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الذي كان يشغل منصب رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي السابق، في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وهو أستاذ متفرغ خلال الوقت الراهن، الذي حظى على باهتمام كبير خلال تلك الفترة، بعد أن وافته المنية يوم الأربعاء السابق، بمدينة مراكش بدولة المغرب.

أعلن رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن وزارة الخارجية المصرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابعان مع السلطات الدولة المغربية خلال الوقت الراهن بالتعاون مع السفارة المصرية بالمغرب حيث يتم اتخاذه كافة الإجراءات والخطوات لحظة بلحظة، وأكد الدكتور سامي شعبان أنه حتى اللحظة الراهنة لا أحد يعرف سبب وفاة العام المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان.

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وأكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن العالم المصري المتوفى في المغرب، كان يشارك بفاعليات ورشة عمل يتم العمل على تنظيمها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دولة المغرب العربي.

وشدد سامي شعبان على أن كل ما يكتب خلال الوقت الراهن ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، وقد طالب كافة وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمقروءة بعدم استباق التحقيقات الراهنة، التي يتم إجرائها من أجل اكتشاف تفصيل الأسباب الحقيقة لوفاة العالم المصري.

تبعاً للتصريحات التي أعلنتها وكالة “رويترز”، فقد أمرت النيابة العامة بمراكش بالعاصمة المغربية، أمس الجمعة، بتشريح جثة العالم مصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، بعدما توفى بظروف تعد غامضة، خلال إقامته في أحد الفنادق المصنفة بالمنطقة السياحية بالمغرب.

وقد انتقل العالم المصري إلى مصحة خاصة، بعد إصابته بمغص بمعدته داخل غرفته بالفندق، حيث كان متواجداً هناك من أجل حضور فعاليات المؤتمر العربي حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقد تم وضع جثة العالم المصري الراحل، في مستودع الأموات بالدول المغربية، بناء على تعليمات الصادرة من النيابة العامة بمراكش، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة العالم المصري، حتى يتم لاحقا تسليمه إلى عائلته، ومتابعة إجراء دفنه.

وانتقلت عناصر الشرطة المغربية إلى الفندق، فور علمها بالموضوع من أجل فتح تحقيق بظروف، وملابسات هذا حادث وفاة العالم المصري الراحل، ووجهت عينات من دمه في أحد المختبرات الطبية بالمغرب لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم غذائي أم لا.

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