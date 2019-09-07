إحالة محمد علي لنيابة أمن الدولة العليا.. إليكم التفاصيل

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أعلن النائب العام المصري المستشار أحمد نبيل صادق، بإحالة البلاغات المقدمة ضد الفنان الشاب محمد علي إلى نيابة أمن الدولة العليا من أجل بدء إجراءات التحقيقات القضائية فيها.

حيث تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري ضد الفنان محمد علي، وذلك بعد أن قام الفنان الشاب بتسجيل فيديو له، وتم نشره عبر مواقع الإنترنت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، حيث قام فيه الفنان محمد علي بشن هجوم حاد على الدولة المصرية، وعلى القوات المسلحة المصرية.

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وقد قام الفنان الشاب محمد علي من خلال الفيديو الذي تم نشره عبر السوشيال ميديا، ببث العديد من الأخبار الكاذبة بغرض إثارة الرأي العام المصري، والاساءة إلى مؤسسات الدولة، والإساءة إلى المؤسسة العسكرية المصرية.

وأكد المحامي محمد حامد سالم أن ما قاله الفنان الشاب محمد علي، عبر الفيديو الذي تم إذاعته ونشره عبر السوشيال ميديا عبارة عن أكاذيب، وإدعاءات وافتراءات، ويحتوي على العديد من التناقضات التي تكشف عن مدى البهتان، ومدى التضليل الذي تعمد الفنان الشاب على نشره بغرض ابتزاز الدولة المصرية، والعمل على تشويه صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج من أجل إفقادها الثقة والاعتبار.

وقد أعلن المبلغ ضده الفنان محمد علي بسبب الفيديو الذي قام الأخير بنشره أن شركته للمقاولات تعد من ضمن 10 شركات تتعامل مع القوات المسلحة المصرية، وأنها امتنعت عن صرف مستحقاته، علماً بأن هذا ليس من المنطق، أن تمتنع القوات المسلحة المصرية عن صرف مستحقات شركة الفنان على وجه التحديد دون غيرها من الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي لم تفعله القوات المسلحة مع سائر الشركات التي تتعامل معها ومع شركة الفنان أيضاً.

قال أعلن الفنان محمد علي عبر الفيديو الذي قام بنشره، أنه قد قام بالعمل مع القوات المسلحة لفترة زمنية تقرب من 15 عاماً أو 16 عاماً تقريباً، وأكد الفنان أن عمله يعد إسناد مباشر، والقوات المسلحة المصرية تعمل بتلك الطريقة والعديد من الجهات تعمل بنفس الطريقة عن طريق الإسناد المباشر، وأكد الفنان أن هذا النظام هو أول خطوط الفساد.

وأضاف المحامي مقدم البلاغ ضد الفنان محمد علي، “وبناء على التصريحات التي أعلنها محمد علي لو افترضنا جدلاً، والفرض الجدلي بخلاف الحقيقة، أن الجهات التي تعامل معها فاسدة، فلماذا ارتضى محمد علي مشاركتهم في الفساد طوال 16عاما؟ ، ولماذا لم يرفض هذا الفساد ولماذا استمر كل تلك الفترة في الفساد إلا إذا كان المبلغ ضده فاسداً بطبعه أو كاذباً طمعاً في أموال الأجهزة المعادية المتربصة بمصر، بعد أن كشف لهم أسرارها، وكشف لهم الأماكن الحيوية فيها من أجل استهدافها.

وقد قرر الفنان الشاب محمد علي، أنه عمل مع القوات المسلحة قرابة 16 عاماً، وبالتالي طوال تلك الفترة لم يحرمه الجيش المصري من مستحقاته المالية، ولم يأكل حقوقه، وأكد الفنان بأن القوات المسلحة المصرية “هو اللي كبّره”، و”وقد صعد نجمه عن طريق العمل مع القوات المسلحة المصرية، وكان سبباً بخلق العديد من فرصة عمل له ولشركته داخل الأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يؤكد، ويثبت بالدليل القاطع على كذب وإفتراء الفنان حين زعم عن امتناع الجيش المصري عن صرف مستحقاته ويتأكد إلى جميع المصريين أن هدفه الفنان من هذا الفيديو هو الخيانة العظمى لصالح أجهزة معادية للدولة المصرية.

ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال والشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.

أقرا المزيد أول إجراء قضائي ضد الفنان محمد علي بعد الفيديو المسيء لمصر