بعد حظر استيرادها.. توقعات بارتفاع كبير في أسعار الدواجن

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شهد قطاع الثروة الداجنة انخفاضًا كبيرًا في الأسعار عقب عيد الأضحى المبارك، وارتفعت أسعار الأعلاف، وعليه حقق قطاع الثروة الداجنة خسائر كبيرة، ما جعل وزاة الزراعة المصرية تتدخل وتصدر قرارًا بحظر استيراد الدواجن من الخارج وكذا جميع مشتقاتها.

وجاء قرار وزارة الزراعة عقب اجتماعات بين اتحاد الثروة الداجنة ووزارة الزراعة ممثلة في نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة الدكتورة منى محرز، وكذا عدد من الجهات المعنية بالوزارة.

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وخرج الاجتماع بعدة توصيات جاء أهمها في وقف استيراد الدواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ وذلك من أجل توجيه كامل طاقة السوق المحلية إلى استهلاك المنتج المحلي، وكذا التواصل مع محافظات “القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية”؛ لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك.

كما جرى توجيه الوزارات لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية؛ لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، كما جرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، وسيجرى التوسع فيها رأسيًا وأفقيًا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.

وذكرت وزارة الوراعة أن قرار حظر استراد الدواجن جاء حرصًا من الوزارة على مواجهة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع الثروة الداجنة، وحماية لصناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة، حيث يعمل القرار على إنعاش السوق من جديد، والحد من فارق السعر الذي يستفيد منه الوسيط، ولا يستهدف المستهلك، إضافة إلى توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي.

ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

من جنيهين إلى خمسة جنيهات، هناك الكثير من التوقعات باحتمالية ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بهذه النسبة عقب قرار الحكومة بحظر استيرادها الدواجن، حيث قال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن القرار لن يؤثر على المستهلك خصوصا أنه كان متوقعًا أن ترتفع أسعار الدواجن بحو 5 جنيهات بحد أقصى.

وتعد ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، من الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الدواجن؛ لأن ها الأمر جعل عرض الدواجن أكثر من الطلب عليها لذا حدثت تراجعات كبيرة في أسعارها، وهو ما دفع الحكومة إلى رفض طلب استيراد 250 ألف طن دواجن وأجزائها من الخارج، مؤكدة أن السوق متشبّعة بالإنتاج المحلي.

كانت أسعار الدواجن تراجعت بشكل حاد في المزارع لتفقد نحو 5 جنيهات، ما كبَّد صغار مربي الدواجن الذين يمثلون نسبة تقدر بنحو 70% من الصناعة، حيث هبطت في السوق المحلية لتتراوح الدجاجة الواحدة ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، ونحو 21 و22 جنيهًا للمستهلكين.