“الأرصاد” تعلن تفاصيل السبت وبيان بدرجات الحرارة

8 سبتمبر، 2019
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الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف
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اصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء اليوم السبت، نشرتها الدورية التي تتضمن حالة الجو وبيان درجات الحرارة، وجاء فيها أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود البلاد، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يخص حالة الرؤية فإنها تقل في ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

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وفيما يخص حالة البحرين، ذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر نشرتهم أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حسبما ورد في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
شبين الكوم 25 34
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 23 30
بلطيم 23 30
مطروح 23 30
السلوم 22 30
سيوة 22 35
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
الزقازيق 24 35
الإسماعيلية 23 35
السويس 24 35
العريش 22 30
رفح 21 30
رأس سدر 25 36
نخل 18 31
نويبع 28 34
طابا 26 32
كاترين 18 27
الطور 25 34
شرم الشيخ 29 36
الغردقة 27 36
مرسى علم 30 34
الفيوم 26 34
بني سويف 25 35
المنيا 26 35
أسيوط 26 36
سوهاج 27 37
قنا 28 38
الأقصر 28 39
أسوان 29 39
أبو سمبل 27 37
الوادي الجديد 26 39
شلاتين 29 36
أبو رماد 29 35
حلايب 30 33
رأس حدربة 30 33

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