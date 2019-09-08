“التعليم العالي” تٌعلن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لحملة الشهادات المعادلة العربية

Advertisements

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تيسيرًا على الطلاب من حملة الثانوية العامة والشهادات المعادلة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب “المناظر وغير المناظر”، وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى الفترة من يوم الاثنين القادم الموافق 9/9/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق10/9/2019

وعبر البيان الصادر عن الوزارة اليوم السبت، فأن مكتب التنسيق قد بدأ بالفعل فى صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل فى قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

Advertisements

وأضوضحت الوزارة، أنه بخصوص أعداد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة العربية فقد بلغ نحو (11127) طالب وطالبة من جميع الشهادات العربية.

حالات الاستنفاد

أما حول حالات الاستفاد فذكرت الوزارة في البيان أن عدد حالات الاستنفاد بلغت 539 طالبا قاموا بتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدني المعلن .

إجراءات التقدم بطلب تقليل الاغتراب؟

وحول إجراءات التقدم بطلب تقليل الاغتراب، تضمن البيان اجراءات العمل بالمرحلة، وأقر التزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها: (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة – رغبات الطلاب – المجموع الاعتباري لكل طالب) .