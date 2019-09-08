اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن اليوم الأحد، الموافق 8 سبتمبر يشهد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة غدا الأحد.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق كان قد أتاح الفرصة لعدد 84872 طالبًا، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، هذا بالإضافة إلى 113479 طالبا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

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وعلى صعيد متصلن أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تيسيرًا على الطلاب من حملة الثانوية العامة والشهادات المعادلة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب “المناظر وغير المناظر”، وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى الفترة من يوم الاثنين القادم الموافق 9/9/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق10/9/2019