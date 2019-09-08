تعرف على توقعات الخبراء لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح اليوم الأحد، الموافق 8 أغسطس، بيانًا تضمن نشرة الخبراء وتوقعاتهم لطقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الأحد، وغدا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

وخلال النشرة توقع خبراء الهيئة، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

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وحول بعض الظاهر المصاحبة للطقس، أضاف الخبراء أنه تقل الرؤية مع وجود الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح معتدلة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد فهي كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 30 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25

الوجه البحري والقاهرة 34 24

شمال الصعيد 35 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 29

توقعات الخبراء لطقس غدٍ الاثنين:

وعن طقس غدًا الإثنين قال الخبراء أنه من المتوقع أن يظل الطقس يوم الاثنين، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وحول بعض الظاهر المصاحبة للطقس، أضاف الخبراء أنه تقل الرؤية صباحًا في ظل تكون الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح المعتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية 30 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25

الوجه البحري والقاهرة 34 24

جنوب سيناء والغردقة 36 29

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 29

توقعات الخبراء لطقس الثلاثاء المقبل:

وتضمنت نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود يوم الثلاثاء المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أنه ستقل الرؤية مع وجود الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

كذلك تنشط الرياح المعتدلة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل :

السواحل الشمالية الغربية 29 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 25.

الوجه البحري والقاهرة 34 24.

جنوب سيناء والغردقة 36 29

شمال الصعيد 35 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 29