“الأرصاد” تعلن رسميًا تفاصيل حالة الجو خلال فصل الخريف

8 سبتمبر، 2019
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الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة.. شبورة وارتفاع الرطوبة ونشاط رياح
الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة.. شبورة وارتفاع الرطوبة ونشاط رياح
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان تضمن تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الخريف لعام 2019 على جمهورية مصر العربية.

حيث كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجورية، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على مصر يوم الاثنين 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر،واصفًا إياه بأنه يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، مشيرًا إلى أن هذا الفصل يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وأضاف عبدالعال، أن حالة عدم الاستقرار التي يتخللها فصل الخريف تأتي بسبب توافر بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.

وتابع عبدالعال: تصل الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وفي نهاية البيان، أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر الجوية، كما أن الهيئة ستصدر تحزيراتها وإرسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.

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