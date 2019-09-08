نص قرار “التضامن” حول أداء الخدمة العامة للجنسين

8 سبتمبر، 2019
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2019، قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 293 لسنة 2019 بشأن آداء الخدمة العامة للجنسين.

حيث نصت المادة الأولى من القرار المنشور اليوم، على أن “يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لآداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 2019/10/1 الدفعة 93 على النحو التالي”:

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– الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

– الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

ونصت المادة الثانية أنه “على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليفهم وتخلفوا عن آداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 2019/9/1”.

كما نصت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات (تكافل وكرامة – جهاز حماية المستهلك – النيابات – التأمينات الاجتماعية – أطفال بلا مأوى – رعاية الأيتام – الأسر البديلة – رعاية المسنين – مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا – بنك ناصر – محو الأمية – خدمات تعليمية – تنمية المجتمع – خدمات الطفولة – حملة 2 كفاية – لا أمية مع تكافل).

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