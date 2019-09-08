الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

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صرحت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، أنها تتابع من خلال السفارة المصرية بمراكش، الإجراءات الخاصة بشحن جثمان الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي توفى بمدينة مراكش المغربية، خلال مشاركته بورشة عمل تقوم على تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.

وقد أعلن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير ياسر هاشم، بأن السفارة المصرية بالمغرب تتواصل مع السلطات المسؤولة بدولة المغرب العربي،فور إبلاغها بوفاة العالم النووي المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، من أجل متابعة كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثمان العالم المصري إلى الأراضي المصرية، والتأكد من أسباب الوفاة.

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كما أفادت السلطات المغربية السفارة المصرية بمراكش بأن العالم النووي المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان قد شعر بحالة من الإعياء أثناء مشاركته بفعاليات أحد الجلسات الخاصة بورشة العمل، التي كان يشارك بها بالدولة المغربية، واستأذن في الصعود لغرفته في الفندق لتناول علاج، والاستراحة، وأثناء مرور أحد العاملين في الفندق الذي يقيم فيه العالم المصري أمام غرفته، وجده يستغيث بسبب تزايد الألم التي يشعر بها.

وعلى الفور فقد تم استدعاء طبيب الفندق، الذي أفاد بعد الكشف أن العالم النووي المصري يعاني من أزمة قلبية، ويجب أن يتم نقله على الفور إلى المستشفى، وقد وافقته المنية قبل وصوله إلى المستشفى، وأوضح التقرير الصادر عن المستشفى، وتقرير الصادر عن الطب الشرعي بمراكش أنه العالم النووي المصري قد توفى بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وتبعاً للإجراءات المتبعة بدولة المغرب، فقد تم الأمر بتشريح جثمان العالم المصري المتوفى بمراكش، وأثبت التقرير الصادرة عن الطب الشرعي للتشريح الأولي أن سبب الوفاة هو تعرض العالم المصري لأزمة قلبية حادة، وتجري النيابة العامة بدولة المغرب إجراء تحليل معمق بواسطة الطب الشرعي المغربي للوقوف على الأسباب الدقيقة لأسباب وفاة العالم المصري.

يتواصل السفير المصري بمراكش مع النائب العام بالمغرب حتى يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة، من أجل نقل جثمان العالم النووي المصري الفقيد إلى الأراضي المصرية.

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