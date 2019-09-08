الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر

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أعلن مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن درجات الحرارة سوف تنخفض على أغلب أنحاء الدولة المصرية، حيث أضاف أن درجات الحرارة المتوقعة سوف تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة على محافظة القاهرة، بعد أن كانت تسجل ما يزيد عن 37 درجة مئوية، وتسجل 30 درجة على مدن ومناطق السواحل الشمالية.

وأشار الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة الصغرى سوف شهدت أيضااً تراجعاً حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 24 إلى 25 على معظم المناطق والمدن المصرية، لفت إلى أن حالة الاستقرار سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع.

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وأوضح الدكتور شاهين أن نسب الرطوبة مازالت خلال الوقت الراهن تعد مرتفعة، تصل على مدن ومناطق السواحل الشمالية إلى نسبة 90%، وتسجل نسبة الرطوبة على محافظة القاهرة نسبة 85%، بينما تسجل على مناطق ومدن الصعيد نسبة 70%، لكن الانخفاض بدرجات الحرارة، سوف يجعل حالة الطقس تبدو جيدة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجع كبير في نسب الرطوبة، بسبب تكوين المنخفضات الجوية بطبقات الجو العليا، لفت إلى أن الظاهرة الجوية الأكثر حدوثاً خلال الأيام القادمة تتمثل في ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وتكون كثيفة على المناطق الشمالية للدولة المصرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدن ومناطق السواحل الشمالية.

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