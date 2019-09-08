الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر

8 سبتمبر، 2019
159
الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر
الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر
Advertisements

أعلن مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن درجات الحرارة سوف تنخفض على أغلب أنحاء الدولة المصرية، حيث أضاف أن درجات الحرارة المتوقعة سوف تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة على محافظة القاهرة، بعد أن كانت تسجل ما يزيد عن 37 درجة مئوية، وتسجل 30 درجة على مدن ومناطق السواحل الشمالية.

وأشار الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة الصغرى سوف شهدت أيضااً تراجعاً حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 24 إلى 25 على معظم المناطق والمدن المصرية، لفت إلى أن حالة الاستقرار سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع.

Advertisements

وأوضح الدكتور شاهين أن نسب الرطوبة مازالت خلال الوقت الراهن تعد مرتفعة، تصل على مدن ومناطق السواحل الشمالية إلى نسبة 90%، وتسجل نسبة الرطوبة على محافظة القاهرة نسبة 85%، بينما تسجل على مناطق ومدن الصعيد نسبة 70%، لكن الانخفاض بدرجات الحرارة، سوف يجعل حالة الطقس تبدو جيدة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجع كبير في نسب الرطوبة، بسبب تكوين المنخفضات الجوية بطبقات الجو العليا، لفت إلى أن الظاهرة الجوية الأكثر حدوثاً خلال الأيام القادمة تتمثل في ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وتكون كثيفة على المناطق الشمالية للدولة المصرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدن ومناطق السواحل الشمالية.

أقرا المزيد  تعرف على توقعات الخبراء لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

إنجاز 300% من المستهدف خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة

الصحة: إجراء أكثر من 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

8 سبتمبر، 2019
الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

8 سبتمبر، 2019
مطار القاهرة يعلن عن استقبال 4404 معتمر عائدون بعد أداء مناسك عمرة رمضان

عاجل| الحماية المدينة تٌسيطر على حريق محدود بمطار القاهرة وإصابة بعض الأشخاص بالاختناق

8 سبتمبر، 2019
التضامن تعلن عن زيادة مليار جنيهاً بمخصصات الدعم النقدى بالموازنة العامة الجديدة

نص قرار “التضامن” حول أداء الخدمة العامة للجنسين

8 سبتمبر، 2019
الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة.. شبورة وارتفاع الرطوبة ونشاط رياح

“الأرصاد” تعلن رسميًا تفاصيل حالة الجو خلال فصل الخريف

8 سبتمبر، 2019
الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس اليوم الثلاثاء.. القاهرة 36

تعرف على توقعات الخبراء لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

8 سبتمبر، 2019
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

8 سبتمبر، 2019

السبكي: تسجيل ما يقرب من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

8 سبتمبر، 2019

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

8 سبتمبر، 2019

“التعليم العالي” تٌعلن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لحملة الشهادات المعادلة العربية

8 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق