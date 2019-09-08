الصحة: إجراء أكثر من 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لمبادرة سيادته لإنهاء قوائم الانتظار، فقد تم الانتهاء من إجراء 229 ألفا و44 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس السبت الموافق 7 سبتمبر 2019.

كان ذلك خلال البيان الذي أصدرته وزارة الصحة ، اليوم الأحد، الموافق 8 سبتمبر، وأوضحت فيه أن عدد العمليات التى تم إجراؤها تتضمن 103 آلاف و598 عملية قسطرة قلب، و17 ألفا و274 جراحة قلب مفتوح، و74 ألفا و489 جراحة رمد، و9390 جراحة مخ وأعصاب، و10484 جراحة عظام، و11779 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1633 زراعة قوقعة، و170 زراعة كلى، و227 زراعة كبد.

وأشار البيان إلى أنه تم تحويل 3700 حالة لتلقى العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

Advertisements

ومن جهته لفت الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إلى إن جراحات القساطر القلبية جاءت في صدارة عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها وكانت نسبتها 45.48% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.59%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.44%.

وأضاف المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة قامت بإجراء عدد 146521 عملية جراحية بنسبة 64.19% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها خلال المبادرة منذ انطلاقها، وتأتي في المرتبة الثانية المستشفيات الجامعية ، حيث قامت بإجراء عدد عمليات بلغ نحو 61846 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان.

وأكد الدكتور خالد عاطف في تصريحات صحفية أن المريض الذي يتم علاجه داخل المبادرة لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً ان الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.