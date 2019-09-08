حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

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أصيب ما يقرب من 20 شاباً، وطفلاً بحالة اختناق، بعد نزولهم مباشرة إلى حمام سباحة من أجل الاستجمام، وعلى الفور تم نقلهم المصابين إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج اللازم.

تعود تفاصيل تلك الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغ من قبل إحدى المستشفيات الحكومية، عن استقبال ما يقرب من 20 شاباً وطفلاً مصابين بحالات اختناق، بعد استنشاقهم مادة “الكلور” داخل حمام سباحة قائم في منطقة مصر القديمة.

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وقد أجرى الأطباء الإسعافات الأولية للمصابين، وقد تم تحرير محضر بتلك الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وكما تم اخطار النيابة العامة من أجل التحقيق في تلك الواقعة.

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