بالمستندات.. قرار جديد من “التضامن” بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 8 سبتمبر لعام 2019، قرارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين، وهو القرار رقم 293 لسنة 2019.

ونصَّت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2019 على أن يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بـ”الجنسية المصرية”، بأداء الخدمة العامة لمدة عامٍ وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 201، الدفعة 93 ويكون ذلك على النحو التالي:

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– الذكور ممن جرى إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، وذلك بشرط مضي نحو 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وكذا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

– الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

كما نصَّت المادة الثانية على أنَّ المكلفين المُشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار وكذا الشباب السابق صدور قرارات بتكليفهم لكنهم تخلَّفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، أن يتقدموا من أجل تسجيل أنفسهم في مكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم، وذلك في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1 سبتمبر لعام 2019.

واحتوت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “جهاز حماية المستهلك، وأطفال بلا مأوى، وتكافل وكرامة، والنيابات، وتنمية المجتمع، ورعاية الأيتام، والتأمينات الاجتماعية، ورعاية المسنين، وخدمات الطفولة، ولا أمية مع تكافل، ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا، والأسر البديلة، ومحو الأمية، وخدمات تعليمية، وبنك ناصر، وحملة 2 كفاية”.