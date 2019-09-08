بالمستندات.. قرار جديد من “التضامن” بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين

8 سبتمبر، 2019
159
غادة والي
Advertisements

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 8 سبتمبر لعام 2019، قرارًا لوزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين، وهو القرار رقم 293 لسنة 2019.

ونصَّت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2019 على أن يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بـ”الجنسية المصرية”، بأداء الخدمة العامة لمدة عامٍ وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 201، الدفعة 93 ويكون ذلك على النحو التالي:

Advertisements

– الذكور ممن جرى إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، وذلك بشرط مضي نحو 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وكذا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

– الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.

كما نصَّت المادة الثانية على أنَّ المكلفين المُشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار وكذا الشباب السابق صدور قرارات بتكليفهم لكنهم تخلَّفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، أن يتقدموا من أجل تسجيل أنفسهم في مكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم، وذلك في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1 سبتمبر لعام 2019.

واحتوت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “جهاز حماية المستهلك، وأطفال بلا مأوى، وتكافل وكرامة، والنيابات، وتنمية المجتمع، ورعاية الأيتام، والتأمينات الاجتماعية، ورعاية المسنين، وخدمات الطفولة، ولا أمية مع تكافل، ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا، والأسر البديلة، ومحو الأمية، وخدمات تعليمية، وبنك ناصر، وحملة 2 كفاية”.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

8 سبتمبر، 2019
إنجاز 300% من المستهدف خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة

الصحة: إجراء أكثر من 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

8 سبتمبر، 2019
الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر

8 سبتمبر، 2019
الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

8 سبتمبر، 2019
مطار القاهرة يعلن عن استقبال 4404 معتمر عائدون بعد أداء مناسك عمرة رمضان

عاجل| الحماية المدينة تٌسيطر على حريق محدود بمطار القاهرة وإصابة بعض الأشخاص بالاختناق

8 سبتمبر، 2019
التضامن تعلن عن زيادة مليار جنيهاً بمخصصات الدعم النقدى بالموازنة العامة الجديدة

نص قرار “التضامن” حول أداء الخدمة العامة للجنسين

8 سبتمبر، 2019
الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة.. شبورة وارتفاع الرطوبة ونشاط رياح

“الأرصاد” تعلن رسميًا تفاصيل حالة الجو خلال فصل الخريف

8 سبتمبر، 2019
الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس اليوم الثلاثاء.. القاهرة 36

تعرف على توقعات الخبراء لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

8 سبتمبر، 2019
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

8 سبتمبر، 2019

السبكي: تسجيل ما يقرب من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

8 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق