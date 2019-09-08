القوى العاملة تعلن عن استرداد 650 ألف جنيهاً مصرياً كفالة بنكية لـ 40 عاملًا مصري بلبنان

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صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية ببيروت العاصمة اللبنانية، قد نجح في استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية بما يقرب من 40 عامل مصري يعملون في الدولة اللبنانية، وقيمتها المالية تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 650 ألف جنيهاً مصرياً خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019.

كما أعلن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إنه قد تم التواصل مع المستشار العمالي ببيروت عادل يوسف من أجل الوقوف على التفاصيل الخاصة باسترداد التنازلات الخاصة بـ الكفالات المصرفية، حيث أوضح أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل أنه في حالة أن قام بإحضار مواطن أجنبي، وتقدر بقيمة 1000 دولار أمريكي، ويتوجب على صاحب العمل بحسب القوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية أن يقوم بإيداع هذا المبلغ في مصرف الإسكان كضمانة للعامل، لكنه يقوم بتحميلها على العامل ما يشكل عبئاً، وهذا المبلغ يحق إلى الكفيل أن يقوم باسترداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

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كما قام المستشار العمالي بمناشدة، العمالة المصرية ببيروت التي لم تقوم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها إلى التوجه فوراً إلى مكتب التمثيل العمالي من أجل استلامها، حيث يقوم المكتب بالعمل على نشر أسماء المستفيدين من تلك التنازلات، وقيمتها المالية تصل إلى 1000 دولار أمريكي عن شهر أغسطس لعام 2019، لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، إلى جانب تعمد أصحاب العمل، وكذلك السماسرة بإخفاء تلك المعلومة عن العاملين من أجل الاستفادة من تلك المبالغ المالية فيما بعد بقيمة الكفالات المصرفية بعد أن يقوم العامل بالسفر خارج لبنان عائداً إلى موطنه، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله إلى أراضي الدولة اللبنانية خلال فترة وجيزة.

وأكد المستشار العمالي أنه جارى العمل على تصويب أوضاع العاملين الداخلين بلبنان بصورة شرعية، ولديهم العديد من المشاكل في الإقامات، حيث تم تقديم ما يقرب من 362 ملف خاص بالأمن العام حتى أخر شهر أغسطس السابق لعام 2019، ووردت الموافقة على ما يقرب من 44 حالة منهم بشكل فعلي.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي ببيروت قد عمل على توفير ما يقرب من 44 فرصة عمل خارجية خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، وأشار أنه قد جرى العمل على حل حوالي 12 شكوى للعمالة المصرية ببيروت بالطرق الودية، من إجمالي عدد شكاوى سجل 19 شكوى، وتحويل شكوتين من تلك الشكاوى إلى القضاء بلبنان، وجاري العمل على دراسة 5 شكاوى أخرى، كما قام المكتب بعمل ثلاثة زيارات ميدانية حيث قام بإجراء زيارتين منها إلى المصالح الحكومية لبنان، كما تم إجراء زيارة أخرى لمنشأة خاصة، بالإضافة إلى الرد على ما يقرب من 148 استفساراً للعمالة المصرية ببيروت من خلال المكتب بطريقة مباشرة.

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