“الأرصاد” تٌعلن تفاصيل طقس الإثنين وبيان درجات الحرارة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية عن أحوال الطقس، وجاء فيها أن خبراء الأرصاد يتوقعون ، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وأضاف الخبراء عبر النشرة، أنه تقل الرؤية في ظل وجود الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كذلك تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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أما بالنسبة لحالة البحرين،ذكرت نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادرة اليوم الأحد، الموافق 8 سبتمبر، فأنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع ” مصر 365″ بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 34

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 25 35

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 39

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 27 37

شلاتين 28 35

ابو رماد 29 34

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33