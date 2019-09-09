تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019

9 سبتمبر، 2019
157
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة متوقعين أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية ، كما سيكون مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

ومن المتوقع أيضا بحسب خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، كما سنكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

Advertisements

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 34

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 25 35

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 26 38

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 27 37

الأقصر 26 39

أسوان 28 39

شلاتين 28 35

حلايب 30 33

ابو رماد 29 34

رأس حدربة 30 33

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

الرئيس يشهد أداء حلف اليمين لـ رئيس قضايا الدولة الجديد

السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول وتوسيع خطط الاستكشاف

9 سبتمبر، 2019
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف

“الأرصاد” تٌعلن تفاصيل طقس الإثنين وبيان درجات الحرارة

8 سبتمبر، 2019
القوى العاملة تعلن عن استرداد 650 ألف جنيهاً مصرياً كفالة بنكية لـ 40 عاملًا مصري بلبنان

القوى العاملة تعلن عن استرداد 650 ألف جنيهاً مصرياً كفالة بنكية لـ 40 عاملًا مصري بلبنان

8 سبتمبر، 2019

حكم الزكاة على المشغولات الذهبية إذا كانت للزينة والادخار.. الشريعة توضح

8 سبتمبر، 2019

بالمستندات.. قرار جديد من “التضامن” بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين

8 سبتمبر، 2019
حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

8 سبتمبر، 2019
إنجاز 300% من المستهدف خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة

الصحة: إجراء أكثر من 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

8 سبتمبر، 2019
الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.. الطقس غير مستقر

8 سبتمبر، 2019
الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

الخارجية المصرية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم النووي المصري المتوفى بمراكش

8 سبتمبر، 2019
مطار القاهرة يعلن عن استقبال 4404 معتمر عائدون بعد أداء مناسك عمرة رمضان

عاجل| الحماية المدينة تٌسيطر على حريق محدود بمطار القاهرة وإصابة بعض الأشخاص بالاختناق

8 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق