تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019

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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة متوقعين أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية ، كما سيكون مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

ومن المتوقع أيضا بحسب خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، كما سنكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 34

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 25 35

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 26 38

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 27 37

الأقصر 26 39

أسوان 28 39

شلاتين 28 35

حلايب 30 33

ابو رماد 29 34

رأس حدربة 30 33