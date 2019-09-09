السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول وتوسيع خطط الاستكشاف

السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول وتوسيع خطط الاستكشاف

9 سبتمبر، 2019
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الموافق 8 سبتمبر، اجتماعًا موسعا ضم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وحول تفاصيل الاجتماع ،كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الخطط والمحاور الاستراتيجية لوزارة البترول.

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وذكر راضي أن خلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في توسيع خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، مضيفاً أن تلك المشروعات تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير البترول الدكتور طارق الملا استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما عرض الملا ، الخطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
وتطرق وزير البترول في حديثه إلى المنظومة الإلكترونية التي لمراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك لضمان حوكمة البيانات ومنع التلاعب بالمنتجات البترولية واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأستعرض المهندس طارق الملا، كذلك إلى أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، حيث مثل الغاز الطبيعي أعلى معدل للنمو وأكبر نسبة مساهمة قطاعية في نمو الناتج المحلي خلال عام 2018/ 2019، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية.

ولفت وزير البترول إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض.

وآكد المتحدث الرسمي، إن وزير البترول الدكتور طارق الملا استعرض كذلك محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، بما في ذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف.

وفي السياق ذاته، فقد تطرف الاجتماع إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، والتعاون الإقليمي في هذا الخصوص، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع في شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانئ وزيادة سعات التخزين.

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