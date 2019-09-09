صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة عبر البنوك غداً الثلاثاء

صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة عبر البنوك غداً الثلاثاء
صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة عبر البنوك غداً الثلاثاء
Advertisements

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات عن شهر سبتمبر المحولة عبر البنوك المصرية، اعتباراً من الغد الموافق الثلاثاء 10 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية ما يقرب من 4.34 مليار جنيهاً مصرياً، يجري صرفها إلى ما يقرب من 1.58 مليون قائم بالصرف.

وقد أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال البيان الصادر عنها، انتظام عمليات صرف المعاشات المحولة عبر منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، البالغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 4.53 مليار جنيهاً مصرياً، يجري صرفها إلى ما يقرب من 3.16 مليون قائم بالصرف عبر ماكينات الصرف الآلي، وعبر منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوقيها بكل سهلة ويسر دون أي شكوى.

Advertisements

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين العام والخاص والحكومي، وتجري عمليات المتابعة بصفة دائمة ومستمرة على مدار الساعة، من أجل متابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تصل إلى 15.12 مليار جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد مصادر: استقاله محافظ الإسماعيلية

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

مصادر: استقاله محافظ الإسماعيلية

9 سبتمبر، 2019
وفاة طالبة بكفر الشيخ بعد أن تناولها "الحبة القاتلة" بالخطأ

وفاة طالبة بكفر الشيخ بعد أن تناولها “الحبة القاتلة” بالخطأ

9 سبتمبر، 2019
الرئيس يشهد أداء حلف اليمين لـ رئيس قضايا الدولة الجديد

السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول وتوسيع خطط الاستكشاف

9 سبتمبر، 2019
حالة الطقس

تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019

9 سبتمبر، 2019
الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة.. اقتربنا من فصل الخريف

“الأرصاد” تٌعلن تفاصيل طقس الإثنين وبيان درجات الحرارة

8 سبتمبر، 2019
القوى العاملة تعلن عن استرداد 650 ألف جنيهاً مصرياً كفالة بنكية لـ 40 عاملًا مصري بلبنان

القوى العاملة تعلن عن استرداد 650 ألف جنيهاً مصرياً كفالة بنكية لـ 40 عاملًا مصري بلبنان

8 سبتمبر، 2019

حكم الزكاة على المشغولات الذهبية إذا كانت للزينة والادخار.. الشريعة توضح

8 سبتمبر، 2019

بالمستندات.. قرار جديد من “التضامن” بشأن أداء الخدمة العامة للجنسين

8 سبتمبر، 2019
حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

حادث اختناق 20 شخصاً بحمام سباحة بمصر القديمة بينهم أطفال بسبب استنشاق الكلور

8 سبتمبر، 2019
إنجاز 300% من المستهدف خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة

الصحة: إجراء أكثر من 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

8 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق