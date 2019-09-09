صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة عبر البنوك غداً الثلاثاء

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاشات عن شهر سبتمبر المحولة عبر البنوك المصرية، اعتباراً من الغد الموافق الثلاثاء 10 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية ما يقرب من 4.34 مليار جنيهاً مصرياً، يجري صرفها إلى ما يقرب من 1.58 مليون قائم بالصرف.

وقد أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال البيان الصادر عنها، انتظام عمليات صرف المعاشات المحولة عبر منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وعبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، البالغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 4.53 مليار جنيهاً مصرياً، يجري صرفها إلى ما يقرب من 3.16 مليون قائم بالصرف عبر ماكينات الصرف الآلي، وعبر منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوقيها بكل سهلة ويسر دون أي شكوى.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين العام والخاص والحكومي، وتجري عمليات المتابعة بصفة دائمة ومستمرة على مدار الساعة، من أجل متابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تصل إلى 15.12 مليار جنيهاً مصرياً.

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