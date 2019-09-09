موعد اذان المغرب اليوم 9 سبتمبر 2019 في مصر

موعد اذان المغرب
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ننشر لكم موعد اذان المغرب اليوم 9 من سبتمبر 2019 الموافق 9 محرم 1441، حيث هناك العديد من الأشخاص الصائمين اليوم ويريدون معرفة موعد آذان المغرب من أجل تحديد موعد الإفطار.

موعد آذان المغرب

يؤذن لصلاة المغرب اليوم في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت مدينة القاهرة، بينما يرفع الاذان في باقي محافظات مصر في المواعيد التالية:

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  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في الإسكندرية في تمام الساعة 6:13 مساءاً
  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في الأقصر في تمام الساعة 6:01 مساءاً
  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في العريش في تمام الساعة 5:58 مساءاً
  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في مرسى مطروح في تمام الساعة 6:24 مساءاً
  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في دمياط في تمام الساعة 6:06 مساءاً
  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في السويس في تمام الساعة 6:02 مساءاً
  • يؤذن لصلاة المغرب اليوم في قنا في تمام الساعة 6:00 مساءاً
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