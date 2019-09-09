“الإطفاء” تدفع بـ15 سيارة للسيطرة على حريق وكالة البلح

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انتقلت 15 سارة إطفاء إلى مكان اندلاع حريق في “الوكالة”ببولاق أبو العلا؛ للسيطرة على حريق نشب في عدد من المحلات التجارية الخاصة ببيع الأقمشة والملابس.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، عقب وصول بلاغ من الأهالي، ووصلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة، وتحرير محضرٌ بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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يشار إلى أنَّ غرفة عمليات الحماية المدنية في مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق في عدد من محلات الأقمشة بـ”وكالة البلح” في وسط البلد، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا؛ لمنع امتداد النيران إلى المحلات المجاورة، وجارٍ السيطرة على الحريق.