بعد إعلان “مملكة الجبل الأصفر”.. خبير قانون دولي: أمر واقع

Advertisements

في واقعة مثيرة للجدل أعلنت سيدة لبنانية تدعى الدكتورة نادرة ناصيف قيام “مملكة الجبل الأصفر” في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان، خلال قمة الأوديسا في أوكرانيا، وهو ما تكرر من قبل مرتين، حيث أعلن شخصان من قبل، تأسيسهما دولة هناك.

من جانبه قال خبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن موضوع إعلان اللبنانية نادرة نصيف بقيام مملكة الجبل الأصفر ليس مزحة ولا سخرية، فهو أمر واقع حدث منذ 7 أعوام تقريبًا، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيه قيام هذه الدولة.

Advertisements

وأضاف خبير القانون الدولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “mbc مصر”، أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها 2060 كيلومترا فهي في مساحة دولة الكويت، موضحًا أن هذه المنطقة طبقا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسودان عام 1899 فهي داخل السودان.

وأوضح أنَّ القانون الدولي لا يعاقب أي شخص يعلن عن إقامة دولة، طالما توفرت فيها شروط الدولة من الشعب والحكومة والسيادة والاعتراف الدولي في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة متاخمة لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، وأن هناك شخص سبق وأعلن قيام هذه الدولة ولم تتخذ حكومة البشير وقتها أي إجراء ضده، كما أن قيام هذه الدولة لا يُشكل أي خطورة على مصر إلا إذا وقع اعتداء على الحدود.

يشار إلى أن هذه المرة تعد الثالثة، لإعلان إقامة دولة “الجبل الأصفر”، ففي عام 2017، نشرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، قصة المغامر الهندي سياش ديكيست، الذي نصب نفسه ملكًا على هذه المنطقة.

وحدث الأمر نفسه قبل إعلان ديكيست بـ 3 سنوات، حيث نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في يوليو 2014، أن أمريكيا يدعى جيرميا هيتون نصب نفسه ملكًا لهذه المنطقة، وأطلق عليها “مملكة شمال السودان”، وتوج ابنته أميرة عليها.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>