خطوات وإجراءات حجز تذاكر القطارات “أون لاين” قبل بدء الدراسة

هيئة سكك حديد مصر
هيئة سكك حديد مصر
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دائمًا ما يبحث المواطنون خاصة المغتربين منهم في القاهرة من مختلف محافظات الجمهورية، عن كل ما يخص الأخبار الخاصة بهيئة السكة الحديد ومواعيد القطارات وكيفية حجز التذاكر أون لاين، وذلك من أجل توفير الوقت الذي يتم إهداراه على شبابيك التذاكر بالمحطات، وتجنبًا للزحام خلال الأعياد والمناسبات، نظرًا لإقبال الكثيرون على حجز تذاكر القطارات، ومع التطور التكنولوجي الذي نشهده في الآونة الأخيرة، فقد أعلن وزير النقل عن انطلاق أول برنامج لحجز تذاكر القطارات بمصر أون لاين عن طريق الموبايل، مع إمكانية الاستعلام عن مواعيد القطارات المتاحة عبر التطبيق.

وتستعرض “مصر 365” تفاصيل تحميل التطبيق واستخدامه من أجل التيسير على المواطنين على النحو التالي:

  • تحميل البرنامج الذي يحمل عنوان “قطارات مصر حجز واستعلام ” على هاتفك من خلال المتجر الإلكتروني Play store من هنــــا أو الدخول عبر الموقع الرسمي.
  • يجب تسجيل الدخول في البداية ثم إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم.
  • يساعدك البرنامج على الحجز والاستعلام عن مواعيد القطارات 2019.
  • تستطيع حجز المقاعد بالعدد الذي تريده  من خلال اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وأيضًا تاريخ السفر والدرجة.
  • يتميز برنامج قطارات مصر حجز واستعلام بخاصية إرسال الشكاوى أومقترحات والتي تقوم هيئة السكة الحديد على رصدها ودراستها والعمل على تنفيذ المتاح منها استجابة لاحتياجات الجمهور.إضراب سائقي قطارات محطة مصر يتسبب في إزدحام شديد وتكدس الركاب

وجدير بالذكر عن مواعيد جميع القطارات في مصر، حيث يتحرك القطار الأول في تمام الساعة الثالثة صباحًا، بينما القطار الثاني يكون في تمام الساعة الرابعة صباحًا، أما القطار الثالث فيتحرك في تمام الساعة الخامسة  صباحًا، بينما هناك قطارات تبدأ تحركها في منتصف اليوم والمساء،  ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال التطبيق الموضح أعلاه.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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