خلال سبتمبر.. موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

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مع انتهاء المرحلة الرابعة من حذف غير المستحقين للدعم التمويني، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان منها، استعداد الوزارة لإضافة المواليد الجدد، والبالغ عددهم نحو ستة ملايين طفل، على بطاقات التموين، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وذكرت وزارة التموين، في بيانها، أن الإجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد، انتهت بشكل كامل، وأنها في انتظار القرار النهائي بتفعيل الصرف للمواليد الجدد، وسيجرى الإعلان عن الموعد وعدد المواليد الذين من المقرر أن تصرف السلع التموينية، قريبًا.

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كانت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قال إن المواليد الجدد لن تضاف إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، عقب حذف غير المستحقين نهاية الشهر الحالي، وأوضح أن النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، لأن المواليد الجدد لن تضاف بشكل عشوائي حيث ستبدأ الوزارة بالفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح عدد من المصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ المواليد الجدد ستدرج على البطاقات التموينية على عدة مراحل متتالية، وسيبلغ عدد المضافين خلال المرحلة الواحدة ما بين 600 ألف طفل حتى مليون مولود، للمواليد من 2005 إلى 2016، وسيكون الأولوية لأبناء الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المستحقة للدعم بشكل أكثر، وذوي الرعايا.

وتسعى وزارة التموين إلى تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء من أجل أن يعتمدها المجلس، وفقًا لعدد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين.

خطوات إضافة المواليد لبطاقات التموين:

التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.

تسجل المواليد في بطاقات التموين عن طريق موقع دعم مصر.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين:

بطاقة الرقم القومي الخاصة برب الأسرة. بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المراد إضافة المواليد عليها. شهادة ميلاد مميكنة حديثة للأفراد القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. بطاقة رقم قومي للافراد البالغين. آخر إيصال مسدد للكهرباء.