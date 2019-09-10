تعرف علي عقوبة انتحال صفة شخصية في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

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صرح البرلمان تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال عن إصدار “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، أو ما يعرف تحت مسمى “جرائم تقنية المعلومات”، وقد تم إصدار هذا القانون خلال دور الانعقاد الـ 5 لمجلس النواب المصري.

وقد صدق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر أغسطس لعام 2018.

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وقد شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على خطورة ارتكاب جرائم انتحال صفة أي شخصية، سواء انتحال صفة اعتبارية، أو انتحال صفة طبيعية، وقد وضع القانون مجموعة من العقوبات التي تجرم من يرتكب مثل تلك الجرائم.

عقوبة انتحال صفة شخصية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقد ورد بالقانون عقوبة انتحال صفة شخصية والتي تصل لحد السجن، ومع دفع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيهاً مصرياً. تبعاً لما جاء في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيهاً مصرياً ولا تجاوز قيمة 30 ألف جنيهاً مصرياً.

كما يعاقب بإحدى العقوبتين السالف ذكرهما كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو قام بإنشاء موقعاً إلكترونياً أو حاسباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى، أو إلى شخصية اعتبارية.

كما نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على التالي، أنه في حالة إذا قام الجانب باستخدام البريد أو استخدام الموقع أو استخدام الحساب الخاص المصطنع بأمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة هي الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة مع دفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز قيمة 200 ألف جنيهاً مصرياً أو بإحدى العقوبتين.

كما نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على التالي، “أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن ومع دفع الغرامة المالية التى لا تقل عن قيمة 100 ألف جنيهاً مصرياً ولا تزيد عن قيمة 300 ألف جنيهاً مصرياً”.

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