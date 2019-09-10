التقديم مفتوح.. خطوات التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر الشباب

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بعد الإعلان عن فتح باب التقديم لحضور فعاليات مؤتمر الشباب القادم، إليكم طريقة التسجيل من أجل حضور فعاليات مؤتمر الشباب القادم، وهو المؤتمر الوطني الـ 8 للشباب، والذي سوف يقام خلال يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2019 بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، بمشاركة ما يقرب من 1600 شاب.

سوف يناقش مؤتمر الشباب القادم العديد من الملفات، والعديد من القضايا المختلفة، حيث يناقش الحضور في كل فعاليات اجتماع العديد من المواضيع المختلفة من أجل وضع التوصيات النهائية لفعاليات جلسات مؤتمر الشباب، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

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رابط التسجيل

وعلى الشباب الراغبين في حضور فعاليات مؤتمر الشاب القادم، الدخول عبر رابط مؤتمر الشباب القادم من خلال الضغط هنا، ليتم الشخص بتسجيل البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح.

ويمكن لأي شاب من شباب الدولة المصرية حضور فعاليات مؤتمر الشباب، بعد قيامه بالتسجيل عبر الموقع الرسمي من أجل استقبال تقديمات الشباب لحضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب القادم.

ويشارك بفعاليات المؤتمر عدد كبير من الشباب المصري يمثلون كافة شرائح، وجميع قطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات، والرياضيين، والمثقفين، والإعلاميين، وكذلك شباب الأحزاب، الذين قد قاموا بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لحضور فعاليات مؤتمر الشباب.

ويعد مؤتمر الشباب بمثابة ملتقى يتيح الفرصة أمام الشباب المصري بإجراء حوار مباشر مع الدولة المصرية، ومع كافة مؤسسات الدولة المصرية المختلفة، من أجل رسم مستقبل أفضل من خلال رؤية، وتخطيط علمي.

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