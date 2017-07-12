نتيجة الثانوية الأزهرية 2017.. خلال أيام بالاسم ورقم الجلوس ” نتائج طلاب الازهر الشريف “موقع نتائج الثانوية الأزهرية

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معرفة نتيجة الازهر 2017 ، نتيجة الثانوية الازهرية 2017 في خلال الايام القليلة القادمة انه متاح الان على البوابة الالكترونية للازهر الشريف ظهرت الآن أوائل الثانوية الأزهرية .. نتيجة الثانوية الازهرية 2016 الان بالاسم ورقم الجلوس ” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الأزهرية واقترب موعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2017، للعام الثالث علي التوالي وبعد التفوق الملحوظ في امتحانات الثانوية الأزهرية علي امتحانات الثانوية العامة في الحفاظ على الامتحانات من التسريبات وإبطال محاولات الغش والتسريب للامتحانات وفشل المقيمين علي مواقع التواصل الاجتماعي من الوصول لامتحانات الثانوية الأزهرية وتسريبها هذا العام.

وقد أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور”عباس شومان” أن المجهود المبذول من قبل الأزهر الشريف في عملية الامتحانات ومكافحة الغش والتسريبات، ومكافحة جميع الأساليب المعروفة للغش والأساليب الجديدة كل هذا كان يصب في تطوير العملية الامتحانية بالأزهر الشريف، وأشار شومان أن الأزهر الشريف إستطاع للعام الثالث علي التوالي ضبط الامتحانات ومنع التسريبات والغش بالإضافة إلى اعتماد الأزهر الشريف تطبيق نظام البوكليت هذا العام وأضاف أن هذا النظام حقق قبولا كبيرا من الطلاب وساعد في ضبط الامتحانات. عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية على وجه التحديد .

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الآن :اعرف نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية

أكدت مصادر لموقع “مصر 365” إعلان نتيجة الثانوية الازهرية قريبا جدا، وكان موقع الازهر التعليمي قد وضع على صفحته فى موقعه أن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية سيكون خلال أيام قليلة حسب الموقع دون تحديد موعد رسمي . مصر 365 يتابع آخر تطورات نتيجة الثانوية الازهرية ظهرت الان نتيجة الثانوية الازهرية رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية اليوم يقدم لكم موقع مصر 365 تغطية شاملة لاخر تطورات الاوضاع حول نتيجة الثانوية العامة الأزهرية والتى اقتربت من الإعلان عنها حسب ما أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” فى تصريح صحفى ، بأن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها “العلمي والأدبي” قد أوشكت على الانتهاء.

تجري حالياً عمليات رصد ومراجعة الدرجات استعداداً لاعتماد النتيجة رسمياً خلال أيام عبر الانترنت على ان يتم نزول النتيجة فى المدارس فى اليوم التالى لتظهر النتيجة عبر الانترنت ، كما نحيطكم علما بأن مصادرنا توصلت الى ان نسبة النجاح هذا العام بلغت 40% مما يدل على ارتفاعها عن النسبة الماضية حسب ما أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” حيث كانت نسبة النجاح في السنة الماضية 28% هذا ويبدو واضحاً أن نسب النجاح في شعبة الأدبي اكبر واعلى من نسب النجاح في شعبة العلمي وهذا حسب مصادر من داخل كنترول الثانوية الأزهرية ، لا أحد ينكر أن الثانوية الازهرية اكثر صعوبة من الثانوية العامة وذلك لكثرة مواد الثانوية الازهرية مما يقلل نسب النجاح في الازهر .

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية.

حسب التقارير النهائية الواردة الينا من الكنترولات الخاصة بتصحيح اوراق الثانوية الازهرية فإنه تقدم لامتحانات الثانوية الأزهرية 161834 طالب وطالبة مقسمين إلى شعب الثانوية المختلفة كالتالي:

تقدم 55504 طالباً وطالبة للثانوية الازهرية “الشعبة العلمية بفرعيها رياضة وعلوم”.

تقدم 106330 طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية”.

هذا وقد أشار مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية في السابع عشر من يوليو الجاري، وقد بدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الأسبوع الماضي وكان التصحيح داخل عشرة مراكز كاملة موزعة علي جميع أنحاء الجمهورية، وقد أضاف مصدر مسئول بالأزهر الشريف أن أعمال التصحيح تتم بشكل جيد داخل العشرة مراكز الموزعة علي جميع أنحاء الجمهورية، وبعد الانتهاء من التصحيح سوف تبدأ عملية الرصد والمراجعة في خطوة تمهيدية للإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي سوف يتم إقامته بمشيخة الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية.

نسعى نحن فريق عمل موقع مصر 365 الى مساعدة زوارنا جميعا الان فى الحصول على نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2017 عقب اعتمادها من شيخ الأزهر واعلان ظهور النتيجة على الموقع الرسمي المعلن عنه واضافتها لجميع زوار موقع مصر 365 ليتسنى لهم معرفة درجاتهم بسهولة ويمكنكم معرفة النتيجة من خلال الرابط المباشر الذى سيتم اضافتها فور ورود اي تحديثات جديد فى هذه المشاركة فتابعونا.يمكن لأبنائنا الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس فقط من خلال موقع واحد وهو بوابة الازهر من خلال هذا الرابط http://www.azhar.eg/education/EduResults .

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية.

ويذكر أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور”محمد أبوزيد الأمير” قد أصدر تعليماته إلى كل المصححين بمراعاة الدقة والحرص علي مصلحة الطالب خلال عملية التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، وأشار إلى أنه من الصعب في هذه الفترة الإفصاح عن أي مؤشرات للنجاح خلال عملية التصحيح وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في السابع عشر من يوليو القادم ويذكر أن امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية قد انتهت في الثاني والعشرين من يونيو واختتمت بمادة التوحيد للقسم العلمي الذي استمر أربعة عشر يوم بشكل متفرق في الامتحانات وبالنسبة إلى القسم الأدبي فيد انتهي من امتحاناته في الحادي والعشرين من يونيو وأكد الأمير أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة باوراق الطلاب سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية علي الفور.

وسوف نعرض عليكم الرابط الرسمي للأزهر الشريف الموقع المختص بالشهادة الثانوية الأزهرية الصف الثالث الثانوي الازهري موقع الازهر الشريف ، ويعتبر هذا الموقع الرسمي الخاص رابط نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية وفي حالة ظهور النتيجة سوف تظهر علي هذا الموقع بالإضافة في حالة وجود أي تحديث أو تغيير سوف يتم عرضها علي الموقع، ومن المتوقع أن تتخطى نسبة النجاح هذا العام نسبة نجاح العام الماضي التي قد سجلت 63% ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة هذا العام .

رابط النتيجة : http://www.azhar.eg/results.html