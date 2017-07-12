ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة 2017 بالاسم ورقم الجلوس: نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات من على موقع بوابة الثانوية العامة 2017

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موقع بوابة الثانوية العامة ينشر نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس بعد قليل والاسم من على موقع بوابة الثانوية العامة ننشر موعد نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس والاسم من موقع بوابة الثانوية العامة، يعلن موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg نتيجة الثانوية العامة 2017 ، اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 ويمكنك معرفة نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس عبر مصر 365 ، وذلك بعد انتهاء الامتحانات وتأخرها بسبب فضيحة التسريبات التي تسببت بتأجيل بعض الإمتحانات، واليوم أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر اليوم ، في ظل ترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة ، بدأنا فى العد التنازلى للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 ، فبعد أداء طلاب وطالبات الثانوية العامة الامتحانات فى جميع المواد الدراسية خلال شهر رمضان الكريم ، انتهت لجنة التصحيح من مراجعة نتيجة الثانوية العامة ، حيث تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة ، وبعدها يتم إعتماد نتيجة الثانوية العامة وتصبح متاحة لجميع الطلاب .نتيجة الثانوية العامة مصادر رسمية مؤكدة من موقع وزارة التربية والتعليم، أشارت أن نتيجة الثانوية العامة 2016، ستكون متاحة يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يوليو الجاري، وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الطلاب فى كلتا الشعبتين العلمي علوم، رياضة، وأدبي مساء الأحد. 24 ساعة.

متي تظهر نتيجة الثانوية العامة 2017

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017، قام رئيس قطاع التعليم، الدكتور “رضا حجازي” بإقامة مؤتمر للحديث عن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2017، و التي قد اتبعت نظام جديد وهو نظام البوكلت، حيث طبق هذا النظام لأول مرة على طلاب الثانوية العامة، وكان هذا للتغلب على مجموعة من المشكلات التي وَاجهت الطلاب خلال السنوات الماضية وخاصة السنوات الأخيرة و التي كان على رأسها مشكلة الغش وتسريب الامتحانات.

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حسب ما ورد من مصادر في وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الثانوية العامة سيتم اعتمادها يوم الاثنين القادم 20 يوليو 2017 ، ومن المقرر أن يتم إعلانها عقب اعتمادها مباشرة لبدء أعمال التنسيق الذي تأخرت بسبب الإنتهاء المتأخر لإمتحانات الثانوية العامة. حيث أكد أكثر من مصدر في وزارة التعليم العالي أن التنسيق لن يتأخر ولن يتم تأجيل الدراسة لطلاب الفرقة الأولي في الجامعات .

الجدير بالذكر أن تطبيق هذا النظام قد دفع الوزارة إلى مواجهة العديد من المشكلات وكذلك الكثير من الجدل من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، و قد تفاقم الأمر في ظل وجود الكثير من العوائق التي واجهت الطلاب من صعوبة في المواد الدراسية وكان على رأس تلك المواد “الفيزياء”، و قد أكد رئيس قطاع التعليم في المؤتمر المقام أن عملية تصحيح الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني الموضوع من قبل الوزارة وأن التصحيح وإعلان النتيجة سوف يكون في الموعد المحدد.

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نتيجة الثانوية العامة 2017 .. آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة وانخفاض نسبة الرسوب

تمكنت الوزارة من ساعات قليلة ماضية الانتهاء من عملية تصحيح كافة المواد للقطاعين العلمي و الأدبي للثانوية العامة 2017، و من المقرر أن يتم القيام بإرسال نتائج التصحيح إلى الكنترولات المتخصصة وذلك لرصد الدرجات استعدادا للإعلان عنها وفقا للموعد المحدد من قبل السيد رئيس قطاع التعليم، هذا بجانب أنه بعد الإنتهاء من عملية رصد الدرجات ستقدم إلى وزير التعليم لإعتمادها، بعدها سوف يتم الاعلان عنها ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم.

هذا وسوف يتم بعد ظهور النتيجة مباشرة الإعلان عن الموعد الخاص ببدأ المرحلة الأولى من التنسيق، والذي سوف يكون في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وفقا لما قاله رئيس قطاع التعليم، كما وسوف يتم تحديد التنسيق وفقا للنتيجة للعام الحالي.

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نسبة نجاح الثانوية العامة 2017.

حسب ما ورد إلينا فأن نسبة النجاح وصلت لـ 82% هذا العام وانخفاض نسبة النجاح عن العام الماضي .

المواقع التي تنشر نتيجة الثانوية العامة 2017

نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة الوطن

نتيجة الثانوية العامة الفجر

نتيجة الثانوية العامة فيتو

نتيجة الثانوية العامة موقع مصر 365

أسماء أوائل الثانوية العامة 2017

كما وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحاته، أنه في حالة قيام أحدهم بتسريب النتيجة قبل موعد ظهورها، فإن هذا سوف يتسبب في عقابه وسوف يكون العقاب عسير لذلك، وبخصوص ما انتشر خلال الأيام الأخيرة عن احتمال تقديم موعد ظهور النتيجة، فقد نفى رئيس قطاع التعليم هذا الخبر وأكد على أن النتيجة سوف تظهر في الموعد المحدد لها بدون تقديم، وهو يوم 20 يوليو للإعلان عن الأوائل ويوم 22 يوليو ظهور النتيجة على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية و التعليم.

تم تأجيل الإعلان عن أوائل الثانوية العامة لحين اعتماد النتيجة يوم الأحد المقبل قبل إعلان النتيجة يوم الإثنين . حيث كان من المقرر الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة يوم الخميس 17 يوليو 2017 ولكن تم تأجيلها .

تحديث:

تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة ويمكن من خلال الضغط على هذا الرابط معرفة أسماء أوائل الثانوية العامة 2017 .

قم بكتابة تعليق او اتبع رابط النتيجة الرسمي من هنا ( نتيجة الثانوية العامة 2016 ). و

تحديث 11/7/2017:

انتهت كنترولات الثانوية العامة منذ أيام قليلة من أعمال التصحيح والرصد لدرجات الطلاب، وبناءًا عليه أصبحت النتيجة جاهزة، وقد قام السيد وزير التربية والتعليم منذ قليل بإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2017، حيث أكد على أنه من المقرر أن تظهر النتيجة يوم غد الأربعاء من على موقع الوزارة ويمكن الحصول عليها عن طريق استخدام رقم الجلوس والاسم من على موقع بوابة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في كلا من الشعبة العلمية والأدبية في أى وقت وأن يقوم السيد الوزير بالاتصال بهم وتهنئتهم بالتفوق والنجاح الباهر، ونتمني لكم أسرة ” مصر 365 ” ولجميع الطلاب النجاح الباهر، ويمكنكم من خلال متابعتنا لهذا المقال معرفة كل ما هو جديد عن نتيجة الثانوية العامة 2017.

تحديث 12/7/2017:

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية مؤخرًأ عن إنعقاد مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء عصر الذي من المقرر أن يقوم به السيد وزير التربية والتعليم من أجل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والكشف عن نسب النجاح، حيث تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي المقرر عصر اليوم، ويمكنكم الآن من خلال زيارة رابط وزير التعليم يعلن عن نسب النجاح بالثانوية العامة في مؤتمر صحفي عصر اليوم لمعرفة باقي التفاصيل.