نتيجة الثانوية العامة 2017 بالإسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الثانوية العامة

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نتيجة الثانوية العامة 2017 من خلال بوابة الثانوية العامة، زوارنا الكرام نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس لموقع مصر 365 وموقع وزارة التربية والتعليم ونتيجة الثانوية لـ”اليوم السابع” حيث نقدم لكم اليوم نتيجة الثانوية العامة 2017 ، اما لمن يريد موقع وزاراة التربية والتعليم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس مصادر رسمية مؤكدة من موقع وزارة التربية والتعليم، أشارت أن نتيجة الثانوية العامة 2017، ستكون متاحة اليوم ، حيث تم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب فى كلتا الشعبتين العلمي علوم، رياضة، وأدبي مساء الثلاثاء، بعد ان اعلن مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم ان جميع اعمال الكنترولات انتهت بالفعل من عملية رصد ومراجعة نتيجة الثانوية العامة 2017 ، والجدير بالذكر ان نتائج الثانوية العامة اصبحت تتصدر جميع الاخبار اليوم والصحف المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى ومن جانبنا موقع مصر 365 نعلن اننا سوف نقوم بعرض النتيجة على موقعنا من خلال الرابط الاتى https://www.misr365.com/thanresult بعد ان اصبح موقعنا احد خمسة مواقع سوف تنشر نتيجة الثانوية على الانترنت كما اننا سوف نقدم لكم نتائج الثانوية العامة من اليوم السابع ، نتيجة الثانوية العامة من بوابة الوطن ، نتيجة الثانوية العامة من موقع وزاراة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2017 من بوابة فيتو ، علي ان تكون متاحة بالمدارس يوم الخميس، كما نقدم روابط مباشرة للحصول علي نتائج الثانوية العامة فور ظهورها من كافة المواقع الخاصة باعلان النتائج والفائزة بحقوق اعلان النتيجة للعام 2017.

موقع مصر 365 يقدم لكم نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس والإسم عبر موقع مصر 365.

نأكد لكل زوار ومحبى موقع مصر 365 أن فريق عمل الموقع سوف يقوم بنشر نتيجة الثانوية العامة 2017 عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، فى نفس توقيت الإعلان عنها رسمياً من خلال وزارة التربية والتعليم، كما كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة جاهزة لإعلانها، مشيرا إلى أنه تم اعتمادها ، واكد على ذلك المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، كما ذكر أن عملية تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2017 كانت تقوم على الدقة الشديدة والإجابات النموذجية التى وضعها كبار الأساتذة المتخصصين فى كل مادة، وذلك لضمان حفظ حقوق الطلاب وإعطائهم درجاتهم الصحيحة، عملاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وبناء على ذلك اكد سيادته ايضا ان نسبة النجاح هذا العام لن تتخطى العام السابق رغم كل ما حدث من محاولات تسريب الامتحان، وسوف نقدم نتيجة الثانوية العامة 2017 ، نتيجة الثانوية العامة من اليوم السابع ، نتيجة الثانوية العامة من بوابة الوطن ، نتيجة الثانوية العامة من موقع وزاراة التربية والتعليم ، رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس وأكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم أن كل شئ خاص بموضوع نتيجة الثانوية العامة 2017 يمشى فى الطريق الصحيح، وانا عملية تأخير اعلان النتيجة جاء بسبب الدقة التى تتم بها العملية كما سيتم نشر النتيجة على بعض المواقع الأخري التى ستكون بمثابة سند لموقع الوزارة الرسمي لعرض النتيجة، وذلك حتى لا يعانى الطلاب من أى بطئ فى عرض النتيجة بسبب شدة الإقبال على الموقع ويعتبر موقعنا احد خمسة مواقع سوف تنشر نتيجة الثانوية على الانترنت كما اننا سوف نقدم لكم نتائج الثانوية العامة من اليوم السابع ، نتيجة الثانوية العامة من بوابة الوطن ، نتيجة الثانوية العامة من موقع وزاراة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2017 من بوابة فيتو ويمكننا الآن بإذن الله تعالي الرد على جميع أسئلتكم وإستفساراتكم بخصوص النتيجة، فقط قومو بترك تعليق أسفل الموضوع وسوف نقوم بإذن الله بالرد عليكم فى الحال، نتمنى للجميع النجاح والتفوق . Advertisements وأوضح المصدر أن الأوائل من عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحرى والصعيد، وأشار المصدر إلى أنه تم تجميع النتيجة من كافة الكنترولات، وانتهاء أعمال التجميع النهائية، ووضعها على “سى دى”. ونفى المصدر، ما أعلنته صفحة شاومينج بيغشش طلاب الثانوية العامة من تصحيح كراسات إجابة بعض الطلاب داخل مكتب الوزير، مؤكدا أن شاومينج يهدف إلى إثارة البلبة بين أولياء الأمور والطلاب والرأى العام. أصدرت وزارة التربية والتعليم الموعد النهائى والأخير لإعلان أوائل الثانوية العامة ، ونتيجة الثانوية العامة بعد ساعات من ظهور النتيجة والخميس إعلان النتيجة بالمدارس وسوف يتم نشرها لجميع الطلاب، أعلن رئيس قطاع إمتحانات الثانوية العامة بأن نتيجة الثانوية العامة 2017 تعلن منتصف الأسبوع المقبل بين 24 و25 يوليو القادم وتعلن أسماء أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده وزير التعليم، الهلالي الشربيني، وتكريم الأوائل ورفع النتائج على البوابة الإلكترونية للثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة 2017 يقدم فريق عمل موقع مصر 365 موعد نتيجة الثانوية العامة 2017 سيكون اليوم اى بالتحديد اليوم الأربعاء الموافق 12-7-2017 ويمكن لكل طلابنا الكرام الان معرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم. بالاضافة إلى مواقع اخرى منها موقعنا مصر365 عبر الرابط نتيجة الثانوية العامة 2017 ، وسوف نقوم بوضع روابط نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها على الموقع حتى يصبح بإمكان جميع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة وجاء ذلك التصريح بعد جلسة المزايدة العلنية الخاصة بحق الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 والتي كانت بديوان عام الوزارة وقام بالمشاركة في تلك الجلسة اللجنة الخاصة للشؤن القانونية والادارية العامة هذا وقد قال مصدر موثوق أن نسبة النجاح في الثانوية العامة خلال هذا العام بلغت 83% وهي نسبة أكبر من السنة الماضية بشكل كبير وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ”مصر365″، أن الكنترولات انتهت من أعمال المراجعة، إضافة إلى انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة أسماء الأوائل من ترتيب الأوائل طبقا لقواعد المفاضلة. وأوضح المصدر أن الأوائل من عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحرى والصعيد، لافتا إلى أن الوزير يعتمد غدا الأحد أسماء الطلاب الأوائل. إضغط علي الصورة لعرض نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم

حسب ما اعلن مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم 12 يوليو ولكن سبب تأخير ظهور النتيجة حتى الان هو تأجيل بعض المواد وأضاف الهلالى وزير التربية والتعليم الفنى والدكتور بشير حسن وزير التعليم أن نسبة نجاح الثانوية هذا العام لن تزيد عن نسبة نجاح العام الماضى رغم التسريبات التى حدثت خلال فترة اجراء عمليت الامتحانات هذا العام حسب المواد التى تم الإنتهاء من تصحيحها .وعلى ذلك فان موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2017، حيث أكد وزير التربية والتعليم بشير حسن اليوم أن إعلان النتيجة سوف يكون يوم 12 يوليو 2017 ،وبالتحديد يوم الاحد القادم وسبب تأخير ظهور النتيجة هو التأجيل الذى حدث لبعض المواد مثل التربية الدينية والجبر والهندسة الفراغية والتاريخ بالإضافة لمادة الجيولوجيا والميكانيكا بسبب تسريب الإجابات من خلال موقع مصر365 يسعى فريق العمل الى مساعده ابنائنا الطلاب فى الوصول الى نتيجة الثانوية العالمة لعام 2017 بكل سهولة مع أن التسريب كان لجميع المواد .وكان نشطاء التواصل الإجتماعي قد قاموا بتداول نتيجة منسوبة لنتائج امتحانات الثانوية العامة مقدمة من صفحة تسريب الإمتحانات شاومينج، وكان الطلاب قد انتهوا من امتحانات الثانوية العامة أوائل يوليو الجاري، والتي تم تأجيلها عدة مرات نتيجة لعمليات التسريب التي لاحقت عدداً من الإمتحانات مثل امتحانات الديناميكا وامتحانا ت التربية الدينية.ومن جانبه قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، أنه لا مجال لتسريب نتيجة الثانوية العامة معرباً عن استعداده لتقديم استقالته إذا ما ثَبُت ذلك، وانه لن يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة الا فى الموعد الذى تحدده وزارة التربية والتعليم وعلى المواقع التى تختارها بناء على مزاد علنى سوف يتم عقد قبل اعلان النتيجة وكذلك تعهد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الوزارة في حالة تسريب النتيجة، مؤكداً أنه من الإستحالة ان يستطيع اى احد مهما كان دورة او منصبة تسريب نتيجة الثانوية العامةلهذا العام 2017 على حد تصريحه.ومن خلال روابط نتيجة الثانوية العامة المصرية التى يقدمها لكم موقع مصر365 تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة تنفي ماتردد من تسريب للنتائج وتابع حسن، خلال مكالمة هاتفية أجراها لبرنامج على مسئوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد من خلال برنامجه اليومى على مسئوليتى ، أن جميع ما نشر من نتائج منسوبة لنتيجة الثانوية العامة على صفحة شاومينج على الفيس بوك نتائج غير صحيحة وكاذبة، مشدداً على ضرورة تواصل وزارة الإعلام مع وزارة التربية والتعليم من أجل ضحد مزاعم صفحات التسريب.

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وقد وصلتنا الأخبار المؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة،نتيجة الثانوية من اليوم السابع ومصراوى ومن خلال موقع مصر365 غدا الاثنين فى تمام الساعة 10 صباحاً، عقب اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم وسيتم اعلان النتائج خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده لاعلان نسب النجاح بامتحانات الثانوية العامة لعام 2017.ونتابع معكم لحظة بلحظة اللحظة التى ينتظرها الملايين من طلاب بالثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم حين اعلان نتيجة الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية فى آن واحد.وبالتوفيق لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة وسنقوم بعرض النتيجة لكم طلابنا الاعزاء فور الاعلان عنها في منتصف الاسبوع المقبل ونؤكد لكم أن النتيجة فقط برقم الجلوس الخاص بكم لذا يرجى كتابته صحيحاً وعدم معرفة نتيجتكم الا من خلال المواقع الرسمية ويرجى من الطلاب عدم الاستعلام عن نتائجهم في المواقع الغير رسمية حفاظاً على سرية البيانات التي تخص الطالب .