نتيجة الثانوية العامة 2018.. ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة من موقع بوابة الثانوية العامة

Advertisements

نتيجة الثانوية العامة 2018 من خلال بوابة الثانوية العامة، زوارنا الكرام نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس لموقع مصر 365 وموقع وزارة التربية والتعليم ونتيجة الثانوية لـ”اليوم السابع” حيث نقدم لكم اليوم نتيجة الثانوية العامة 2018 ، أما لمن يريد موقع وزاراة التربية والتعليم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، بعد ان اعلن مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم ان جميع اعمال الكنترولات انتهت بالفعل من عملية رصد ومراجعة نتيجة الثانوية العامة 2018 ، والجدير بالذكر ان نتائج الثانوية العامة أصبحت تتصدر جميع الاخبار اليوم والصحف المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى ومن جانبنا موقع مصر 365 نعلن اننا سوف نقوم بعرض النتيجة على موقعنا من خلال الرابط الاتى https://www.misr365.com/thanresult بعد ان اصبح موقعنا احد خمسة مواقع سوف تنشر نتيجة الثانوية على الإنترنت كما اننا سوف نقدم لكم نتائج الثانوية العامة من اليوم السابع ، نتيجة الثانوية العامة من بوابة الوطن ، نتيجة الثانوية العامة من موقع وزاراة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2018 من بوابة فيتو ، علي ان تكون متاحة بالمدارس يوم الخميس، كما نقدم روابط مباشرة للحصول علي نتائج الثانوية العامة فور ظهورها من كافة المواقع الخاصة باعلان النتائج والفائزة بحقوق اعلان النتيجة للعام 2018.

نتيجة الثانوية العامة 2018 . نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس عبر موقع مصر 365.. هنا..

نأكد لكل زوار ومحبى موقع مصر 365 أن فريق عمل الموقع سوف يقوم بنشر نتيجة الثانوية العامة 2018 عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، فى نفس توقيت الإعلان عنها رسمياً من خلال وزارة التربية والتعليم، كما كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة جاهزة لإعلانها، مشيرا إلى أنه تم اعتمادها ، واكد على ذلك المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، كما ذكر أن عملية تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2018 كانت تقوم على الدقة الشديدة والإجابات النموذجية التى وضعها كبار الأساتذة المتخصصين فى كل مادة، وذلك لضمان حفظ حقوق الطلاب وإعطائهم درجاتهم الصحيحة، عملاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وبناء على ذلك أكد سيادته ايضا ان نسبة النجاح هذا العام لن تتخطى العام السابق رغم كل ما حدث من محاولات تسريب الامتحان، وسوف نقدم نتيجة الثانوية العامة 2018 ، نتيجة الثانوية العامة من اليوم السابع ، نتيجة الثانوية العامة من بوابة الوطن ، نتيجة الثانوية العامة من موقع وزاراة التربية والتعليم . Advertisements أصدرت وزارة التربية والتعليم الموعد النهائى والاخير لإعلان أوائل الثانوية العامة ، نتيجة الثانوية العامة بعد ساعات من ظهور النتيجة والخميس إعلان النتيجة بالمدارس وسوف يتم نشرها لجميع الطلاب، أعلن رئيس قطاع امتحانات الثانوية العامة بأن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستعلن منتصف الأسبوع المقبل بين 24 و25 يوليو القادم وتعلن أسماء أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده وزير التعليم، الهلالي الشربيني، وتكريم الأوائل ورفع النتائج على البوابة الإلكترونية للثانوية العامة. وأوضح المصدر أن الأوائل من عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحرى والصعيد، وأشار المصدر إلى أنه تم تجميع النتيجة من كافة الكنترولات، وانتهاء أعمال التجميع النهائية، ووضعها على “سى دى”. ونفى المصدر، ما أعلنته صفحة شاومينج بيغشش طلاب الثانوية العامة من تصحيح كراسات إجابة بعض الطلاب داخل مكتب الوزير، مؤكدا أن شاومينج يهدف إلى إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب والرأى العام. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس وأكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم أن كل شئ خاص بموضوع نتيجة الثانوية العامة 2018 يمشى فى الطريق الصحيح، وانا عملية تأخير إعلان النتيجة جاء بسبب الدقة التى تتم بها العملية كما سيتم نشر النتيجة على بعض المواقع الأخرى التي ستكون بمثابة سند لموقع الوزارة الرسمي لعرض النتيجة، وذلك حتى لا يعاني الطلاب من أى بطئ فى عرض النتيجة بسبب شدة الإقبال على الموقع ويعتبر موقعنا أحد خمسة مواقع سوف تنشر نتيجة الثانوية على الإنترنت كما اننا سوف نقدم لكم نتائج الثانوية العامة من اليوم السابع ، نتيجة الثانوية العامة من بوابة الوطن ، نتيجة الثانوية العامة من موقع وزاراة التربية والتعليم ، نتيجة الثانوية العامة 2018 من بوابة فيتو ويمكن الآن بإذن الله تعالى الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص النتيجة، فقط قومي بترك تعليق أسفل الموضوع وسوف نقوم بإذن الله بالرد عليكم فى الحال، نتمنى للجميع النجاح والتفوق .

نتيجة الثانوية العامة 2018

يقدم فريق عمل موقع مصر 365 نتيجة الثانوية العامة 2018 ويمكن لكل طلابنا الكرام الان معرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقعنا وموقع وزارة التربية والتعليم.

بالإضافة إلى مواقع اخرى منها موقعنا مصر 365 عبر الرابط نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وسوف نقوم بوضع روابط نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها على الموقع حتى يصبح بإمكان جميع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة وجاء ذلك التصريح بعد جلسة المزايدة العلنية الخاصة بحق الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2018 والتي كانت بديوان عام الوزارة وقام بالمشاركة في تلك الجلسة اللجنة الخاصة للشؤن القانونية والادارية العامة هذا وقد قال مصدر موثوق أن نسبة النجاح في الثانوية العامة خلال هذا العام بلغت 83% وهي نسبة أكبر من السنة الماضية بشكل كبير وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ”مصر 365″، أن الكنترولات انتهت من أعمال المراجعة، إضافة إلى انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة أسماء الأوائل من ترتيب الأوائل طبقا لقواعد المفاضلة. وأوضح المصدر أن الأوائل من عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحرى والصعيد، لافتا إلى أن الوزير يعتمد غدا الأحد أسماء الطلاب الأوائل.

نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالإسم ورقم الجلوس.. من هنا . نتيجة الثانوية العامة 2018 . Advertisements

حسب ما اعلن مصدر مسؤول فى وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم 12 يوليو ولكن سبب تأخر ظهور النتيجة حتى الآن هو تأجيل بعض المواد وأضاف الهلالى وزير التربية والتعليم الفنى والدكتور بشير حسن وزير التعليم أن نسبة نجاح الثانوية هذا العام لن تزيد عن نسبة نجاح العام الماضى رغم التسريبات التى حدثت خلال فترة اجراء عملية الامتحانات هذا العام حسب المواد التى تم الانتهاء من تصحيحها .وعلى ذلك فان موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، حيث أكد وزير التربية والتعليم بشير حسن اليوم أن إعلان النتيجة سوف يكون يوم 12 يوليو 2018 ، وبالتحديد يوم الأحد القادم وسبب تأخير ظهور النتيجة هو التأجيل الذى حدث لبعض المواد مثل التربية الدينية والجبر والهندسة الفراغية والتاريخ بالإضافة لمادة الجيولوجيا والميكانيكا بسبب تسريب الإجابات. ومن خلال روابط نتيجة الثانوية العامة المصرية التى يقدمها لكم موقع مصر 365 تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة تنفي ماتردد من تسريب لنتائج وتابع حسن، خلال مكالمة هاتفية أجراها لبرنامج على مسئوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد من خلال برنامجه اليومى على مسئوليتى ، أن جميع ما نشر من نتائج منسوبة لنتيجة الثانوية العامة على صفحة شاومينج على الفيس بوك نتائج غير صحيحة وكاذبة، مشدداً على ضرورة تواصل وزارة الإعلام مع وزارة التربية والتعليم من أجل دحض مزاعم صفحات التسريب. من خلال موقع مصر 365 يسعى فريق العمل إلى مساعدة أبنائنا الطلاب فى الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة لعام 2018 بكل سهولة مع أن التسريب كان لجميع المواد .وكان نشطاء التواصل الإجتماعي قد قاموا بتداول نتيجة منسوبة لنتائج امتحانات الثانوية العامة مقدمة من صفحة تسريب الإمتحانات شاومينج، وكان الطلاب قد انتهوا من امتحانات الثانوية العامة أوائل يوليو الجاري، والتي تم تأجيلها عدة مرات نتيجة لعمليات التهريب التي لاحقت عدداً من الإمتحانات مثل امتحانات الديناميكا و امتحانات التربية الدينية.ومن جانبه قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، أنه لا مجال تسريب نتيجة الثانوية العامة معرباً عن استعداده لتقديم استقالته إذا ما ثَبُت ذلك، وأنه لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة إلا فى الموعد الذى تحدده وزارة التربية والتعليم وعلى المواقع التي تختارها بناء على مزاد علني سوف يتم عقد قبل إعلان النتيجة وكذلك تعهد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الوزارة في حالة تسريب النتيجة، مؤكداً أنه من الاستحالة أن يستطيع اى احد مهما كان دوره أو منصبة تسريب نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2018 على حد تصريحه.

تعرف على نسبة نجاح الثانوية العامة لهذا العام الحديث هنا عن مؤشرات النجاح المبشرة ، التي تعتبر أعلي من العام الماضي ولكن بنسبة ليست بالكبيرة ، لذلك فإن نتيجة الثانوية العامة 2018 هذا العام ستكون قريبة من نتيجة العام الماضي 2017 ، وذلك عكس ما توقع الكثير بعد تأجيل الامتحانات وتسريبها في رمضان .نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة،نتيجة الثانوية من اليوم السابع ومصراوى، نتيجة الثانوية العامة 2018. والجدير بالذكر أنه كان الجميع فى إنتظار إعلان وزارة التربية والتعليم بخصوص نتيجة الثانوية العامة، وحددت الآن عقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لإعلان أوائل الثانوية العامة ولذلك ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2018 فى آى لحظة حسب هذا التصريح الأخير الذى لم يحدد موعداً لنتيجة الثانوية العامة.وبالفعل رسميا : تم تحديد موعد إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة الخميس 12 يوليو ، تمنايتنا للجميع بالنجاح . نؤكد علي نشرنا للنتيجة “قبل” المواقع الأخري ، يمكنك كتابة تعليق برقم جلوسك لتصلك النتيجة فور ظهورها . بالاسم أعرف تفاصيل المواد الخاصة بك وقد وصلتنا الأخبار المؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة،نتيجة الثانوية من اليوم السابع ومصراوى ومن خلال موقع مصر 365 غدا ، عقب اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم وسيتم اعلان النتائج خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده لإعلان نسب النجاح بامتحانات الثانوية العامة لعام 2018. ونتابع معكم لحظة بلحظة اللحظة التى ينتظرها الملايين من طلاب بالثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم حين إعلان نتيجة الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية فى آن واحد.وبالتوفيق لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة وسنقوم بعرض النتيجة لكم طلابنا الاعزاء فور الاعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل ونؤكد لكم أن النتيجة فقط برقم الجلوس الخاص بكم لذا يرجى كتابته صحيحاً وعدم معرفة نتيجتكم الا من خلال المواقع الرسمية ويرجى من الطلاب عدم الاستعلام عن نتائجهم في المواقع الغير رسمية حفاظاً على سرية البيانات التي تخص الطالب . تحديث الخميس 12/7: صرح المتحدث الرسمي باسم وزير التربية والتعليم “أحمد خيري” أن الوزير سيقوم اليوم بعقد مؤتمر صباحًا للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2018 وإعلان أسماء الأوائل، ذلك بعد أن قام الوزير باعتماد النتيجة يوم الأربعاء الموافق 11/7/2018. تحديث الآن: ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالإسم ورقم الجلوس.. من هنا . نتيجة الثانوية العامة 2018 .